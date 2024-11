◆NMIXX、初の日本単独公演開催決定

【モデルプレス=2024/11/11】K-POPガールズグループ・NMIXX(エンミックス)が2025年1月11日・12日の2日間に渡り、自身初の日本単独公演を行うことを発表。『NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO』と題して、LaLa arena TOKYO-BAYにて開催する。同公演は2024年10月4日〜6日に韓国・奨忠体育館にて開催された『NMIXX 2ND FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』の日本公演。公開されたポスターでは、タイトルにちなんでピンク色の液体が入った研究道具が並び、メンバー達が白衣を着用。研究室を連想とさせるアートワークで、メタリックとラブリーが融合したポスターコンセプトとなっている。(modelpress編集部)LaLa arena TOKYO-BAY2025年1月11日(土)17:00開演2025年1月12日(日)16:00開演【Not Sponsored 記事】