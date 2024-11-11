¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤«¤â¡Ä¡ÚÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Û
Îø°¦¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î¹¬¤»¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Èà¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤¢¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤ä´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢´Ø·¸¤Ï¼¡Âè¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢º£¸å¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤°
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤â¤·Èà»á¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡¢ÈëÌ©¤ò±£¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÉÔ°Â´¶¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²õ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¡£
¼«¸Êµ¾À·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°Õ¸«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ì¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¦¤³¤È¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÎø°¦¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤·¤¤Æ»¤¬³«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô