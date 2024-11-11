Ãæ¹ñ¤Î¹ñ»ºÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ë½éÅÐ¾ì
7Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿Âç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¡£¡Ê¥Þ¥«¥ª¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥¶â²Ã¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Þ¥«¥ª11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñ»ºÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¤¬7Æü¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õCA088ÊØ¤È¤·¤Æ¥Þ¥«¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¡¢Êü¿å¥¢¡¼¥Á¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ïµ¡ÂÎÇ¼Æþ¸å½é¤á¤Æ¤ÎÈô¹Ô¤Ç¡¢Æ±·¿µ¡¤Î¥Þ¥«¥ªÆþ¤ê¤â½é¡£Âè13²ó¥Þ¥«¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¹Ò¶õÅ¸¡Ê8¡Á10Æü¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤Ï8·î29Æü¤Ë1µ¡ÌÜ¤ÎC919¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ËÌµþ¡Ý¾å³¤¡¢ËÌµþ¡Ý¹º½£¤Î2Ï©Àþ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌµþ¡ÝÉð´ÁÀþ¤Ê¤É¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·Êü¿å¥¢¡¼¥Á¤Î´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ëÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¡£¡Ê¥Þ¥«¥ª¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥¶â²Ã¡Ë
7Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¤Îµ¡Æâ¤ò»£±Æ¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡£¡Ê¥Þ¥«¥ª¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥¶â²Ã¡Ë
7Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡£¡Ê¥Þ¥«¥ª¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ä¥¶â²Ã¡Ë