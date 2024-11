BLACKPINK リサ、ホテルスタッフに変身！女優デビュー作「ホワイト・ロータス」シーズン3の予告編が公開

BLACKPINKのリサが、アメリカのドラマに初めて出演する。本日(11日)、HBO MAXのドラマ「ホワイト・ロータス」シーズン3の予告編が公開された。同作は、リサの女優デビュー作として話題を集めている。予告編には、ホテルのユニフォームを着用して挨拶をする彼女の姿が盛り込まれた。「ホワイト・ロータス」は米HBOの人気ドラマシリーズで、今回のシーズン3はタイのバンコクとプーケット、コサムイなどで制作されたと伝えられた。タイ出身であるリサは、本名であるラリサ・マノバンとして演技デビューを果たした。

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.



Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR