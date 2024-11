ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。11月9日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(11月9日(土)付)を発表しました。

先週4位から6ランクダウン↓ 同曲は、R-指定さんからアカペラのラップが送られてきたものに、DJ松永さんがトラックをつけて完成したそうです。先週8位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「妻、小学生になる。」の主題歌で、これで4週連続のトップテン入りです。初登場! 10月23日(水)リリースのオリジナルフルアルバム『35』に収録された楽曲で、ゲストボーカルをSHISHAMOの宮崎朝子(みやざき・あさこ)さんがつとめています。先週3位から4ランクダウン↓ 10月23日(水)にリリースされたアルバム『Precious Days』初回プレス分には、自身11年ぶりの全国アリーナツアー「大和証券グループ Presents『souvenir2025 mariya takeuchi live』supported by エアウィーヴ」の先行申し込みができるマジックカードが封入されています(応募締め切り13日(水)まで)。先週5位から1ランクダウン↓ 同曲のミュージックビデオには、主題歌に起用されているドラマ「ライオンの隠れ家」(TBS系)にも出演している齋藤飛鳥(さいとう・あすか)さんが出演しています。初登場! 10月30日(水)にリリースされたアルバム『Acoustic Soul 2014-2024』収録曲。アルバムの初回限定盤には、母親との半生を振り返った初のエッセイ集「実録小説 ヤグルトさんの唄」が封入されています。先週1位から3ランクダウン↓ 現在「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を開催中。12日(火)、13日(水)は神奈川県・Kアリーナ横浜でおこなわれます。初登場! 10月23日(現地時間)にアメリカ・ロサンゼルスで開催した「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」ファイナル公演終演後に、同曲のリリースをサプライズ発表。会場の巨大スクリーンでミュージックビデオの一部も公開されて話題になりました。先週と変わらず第2位! ベースの新井和輝(あらい・かずき)さんが先月29日にXに投稿された「おーい!32歳になったぞー!!!お祝いしてくれ〜!!!!」というポストに対し、2,000以上のコメントが寄せられました。そして、今週の第1位は……?先週7位から6ランクアップ↑ 11月18日(月)からは、ファンコンサートのアフターパーティー公演「2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE:After Party]」が開催されます。――番組ではほかにも、ゲストパートにGOOD BYE APRILの倉品翔(くらしな・しょう)さん(Vo./Gt./Key.)が登場。13日(水)にリリースされるメジャーファーストアルバム『HEARTDUST』のお話などを伺いました。

ジョージ・ウィリアムズ、倉品翔さん、安田レイ



