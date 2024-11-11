「ポタフェス 2024 冬 秋葉原」12月14日・15日。約150ブランド集結
e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス 2024 冬 秋葉原」を、12月14日と15日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催する。入場は無料で事前登録なしのフリー入退場。開催時間は両日とも11時～18時、最終入場は17時30分。
前回(2024年7月)のポタフェス秋葉原の様子
今回のポタフェス 2024 冬 秋葉原には、イヤフォンやヘッドフォン、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手掛ける約150のブランドが国内外から集結。各ブランドのブースで注目の最新モデルや未発表の試作機などを試聴できる。
会場では豪華賞品が当たるスタンプラリーが行なわれるほか、e☆イヤホン秋葉原店ではポタフェス開催に合わせて新品・中古の特価セールも実施する。
11月7日時点での出展予定社/ブースは以下のとおり。当日のイベントや展示製品については改めて案内される。(nb) エム・ティ・アイ株式会社 64 Audio ミックスウェーブ株式会社 AAW AAW ACTIVO 株式会社アユート AFUL 株式会社ECスタイル ag 株式会社final AKG ハーマンインターナショナル株式会社 / ヒビノ株式会社 Apogee 株式会社 Media Integration ASHIDAVOX アシダ音響株式会社 ASMOLA リオン株式会社 Astell&Kern 株式会社アユート Astrotec 01Diverse株式会社 Audeze 完実電気株式会社 Audioengine 株式会社コペックジャパン Audio-Technica 株式会社オーディオテクニカ Audirect 01Diverse株式会社 auneaudio 株式会社リアルアシスト Aurvana クリエイティブメディア株式会社 AVIOT プレシードジャパン株式会社 AZLA 株式会社アユート Beat Audio ミックスウェーブ株式会社 Beep Audio Hi-Unit branding.株式会社 beyerdynamic 株式会社オーディオブレインズ Bispa 有限会社バイオスケール Bowers & Wilkins 株式会社ディーアンドエムホールディングス BQEYZ 株式会社フォーリーフ Brise Audio (ブリスオーディオ) 株式会社ブリスオーディオ Campfire Audio ミックスウェーブ株式会社 Cayin 株式会社コペックジャパン Cleer 株式会社エミライ COMPLY 株式会社エントリージャパン CREATIVE クリエイティブメディア株式会社 Crosszone 株式会社トライオード Daruma Audio Hi-Unit branding.株式会社 defunc 株式会社フォーリーフ Dekoni Audio 株式会社宮地商会 Denon 株式会社ディーアンドエムホールディングス Devialet 完実電気株式会社 DITA 株式会社final DUNU 株式会社ECスタイル e☆イヤホン・ラボ 株式会社タイムマシン e☆イヤホンクリニック 株式会社タイムマシン earsopen GREEN FUNDING EDIFIER Edifier Japan株式会社 EFFECT AUDIO EFFECT AUDIO ELETECH ELETECH Elysian Acoustic Labs Elysian Acoustic Labs Empire Ears 株式会社アユート FAudio ミックスウェーブ株式会社 FIIO 株式会社エミライ final 株式会社final FiR Audio 株式会社アユート FlipEars FlipEars FOCAL 株式会社 Media Integration Forte Ears Forte Ears HACRAY 株式会社ロア･インターナショナル HAYLOU 株式会社ロア･インターナショナル HiBy Music ミックスウェーブ株式会社 HIFIMAN 株式会社HIFIMAN JAPAN Hi-Unit Hi-Unit branding.株式会社 HUAWEI 華為技術日本株式会社 iBasso 株式会社MUSIN iFi audio 株式会社エミライ intime オーツェイド株式会社 JBL ハーマンインターナショナル株式会社 JLab JLab Japan株式会社 JVC 株式会社JVCケンウッド KaiZaki カイザーサウンド有限会社 KENWOOD 株式会社JVCケンウッド Kinera Kinera Kinera Celest Kinera Kinera Imperial Kinera / 株式会社ECスタイル Kiwi Ears ナイコム株式会社 Lark Studio Lark Studio LETSHUOER ナイコム株式会社 Luminox Audio 株式会社アユート LYPERTEK ナイコム株式会社 Maestraudio 株式会社アユート Melodic Artification 01Diverse株式会社 Meze Audio 完実電気株式会社 mimimamo フィフティスクエア株式会社 MONDO BY DEFUNC 株式会社フォーリーフ MotherAudio 北日本音響株式会社 MUSE HIFI 株式会社リアルアシスト NeSTREAM LIVE ラディウス株式会社 NF ACOUS 株式会社フォーリーフ NICEHCK 株式会社フォーリーフ Noble Audio 株式会社エミライ NOBUNAGA Labs 株式会社WiseTech Nostalgia Audio Nostalgia Audio NUARL エム・ティ・アイ株式会社 nwm (ヌーム) NTTソノリティ株式会社 OEAudio OEAudio ONIX 株式会社MUSIN onso ひさご電材株式会社 OPSODIS GREEN FUNDING ORIVETI ナイコム株式会社 Pai audio 株式会社WiseTech Panther Audio Panther Audio Pentaconn Pentaconn PHILIPS AUDIO PHILIPS AUDIO qdc 株式会社アユート QoA Kinera / 株式会社ECスタイル Qobuz Xandrie Japan株式会社 radius ラディウス株式会社 REB 株式会社final Roland ローランド株式会社 Rosenkranz カイザーサウンド有限会社 SeeAudio SeeAudio / 株式会社リアルアシスト SENDY AUDIO 株式会社アユート SENNHEISER Sonova Consumer Hearing Japan (SENNHEISER) SHANLING 株式会社MUSIN Shokz (ショックス) フォーカルポイント株式会社 SHURE シュア・ジャパン株式会社 SIMGOT MOONDROP&STARS FUSIONIC SIVGA 01Diverse株式会社 Skullcandy Skullcandy SONOS Sonos Japan SOSO.LABO 01Diverse株式会社 SOUND BLASTER クリエイティブメディア株式会社 SOUNDSLAYER パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 STAX 有限会社スタックス Super X-Fi クリエイティブメディア株式会社 SUPERTFZ 株式会社フォーリーフ TAGO STUDIO 株式会社TAGO STUDIO TANCHJIM MOONDROP&STARS FUSIONIC TANGZU 01Diverse株式会社 TEAC ティアック株式会社 Technics パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 THIEAUDIO ナイコム株式会社 TIMSOK 01Diverse株式会社 TinHiFi 株式会社リアルアシスト TRIODE 株式会社トライオード TRUTHEAR MOONDROP&STARS FUSIONIC TWISTURA 株式会社MUSIN ULTRASONE 株式会社アユート UNCOMMON 株式会社コペックジャパン Unique Melody ミックスウェーブ株式会社 Victor 株式会社JVCケンウッド アコースチューン 株式会社ピクセル カナルワークス カナルワークス株式会社 スピンフィット 株式会社ピクセル ソニー ソニーマーケティング (株) ピクセル 株式会社ピクセル ピヤホン Hi-Unit branding.株式会社 ヤマハ 株式会社ヤマハミュージックジャパン 株式会社マックスゲームズ 株式会社マックスゲームズ 水月雨 (MOONDROP) MOONDROP&STARS FUSIONIC