e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス 2024 冬 秋葉原」を、12月14日と15日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催する。入場は無料で事前登録なしのフリー入退場。開催時間は両日とも11時～18時、最終入場は17時30分。

前回(2024年7月)のポタフェス秋葉原の様子

今回のポタフェス 2024 冬 秋葉原には、イヤフォンやヘッドフォン、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手掛ける約150のブランドが国内外から集結。各ブランドのブースで注目の最新モデルや未発表の試作機などを試聴できる。

会場では豪華賞品が当たるスタンプラリーが行なわれるほか、e☆イヤホン秋葉原店ではポタフェス開催に合わせて新品・中古の特価セールも実施する。

11月7日時点での出展予定社/ブースは以下のとおり。当日のイベントや展示製品については改めて案内される。

(nb)　エム・ティ・アイ株式会社 64 Audio　ミックスウェーブ株式会社 AAW　AAW ACTIVO　株式会社アユート AFUL　株式会社ECスタイル ag　株式会社final AKG　ハーマンインターナショナル株式会社 / ヒビノ株式会社 Apogee　株式会社 Media Integration ASHIDAVOX　アシダ音響株式会社 ASMOLA　リオン株式会社 Astell&Kern　株式会社アユート Astrotec　01Diverse株式会社 Audeze　完実電気株式会社 Audioengine　株式会社コペックジャパン Audio-Technica　株式会社オーディオテクニカ Audirect　01Diverse株式会社 auneaudio　株式会社リアルアシスト Aurvana　クリエイティブメディア株式会社 AVIOT　プレシードジャパン株式会社 AZLA　株式会社アユート Beat Audio　ミックスウェーブ株式会社 Beep Audio　Hi-Unit branding.株式会社 beyerdynamic　株式会社オーディオブレインズ Bispa　有限会社バイオスケール Bowers & Wilkins　株式会社ディーアンドエムホールディングス BQEYZ　株式会社フォーリーフ Brise Audio (ブリスオーディオ)　株式会社ブリスオーディオ Campfire Audio　ミックスウェーブ株式会社 Cayin　株式会社コペックジャパン Cleer　株式会社エミライ COMPLY　株式会社エントリージャパン CREATIVE　クリエイティブメディア株式会社 Crosszone　株式会社トライオード Daruma Audio　Hi-Unit branding.株式会社 defunc　株式会社フォーリーフ Dekoni Audio　株式会社宮地商会 Denon　株式会社ディーアンドエムホールディングス Devialet　完実電気株式会社 DITA　株式会社final DUNU　株式会社ECスタイル e☆イヤホン・ラボ　株式会社タイムマシン e☆イヤホンクリニック　株式会社タイムマシン earsopen　GREEN FUNDING EDIFIER　Edifier Japan株式会社 EFFECT AUDIO　EFFECT AUDIO ELETECH　ELETECH Elysian Acoustic Labs　Elysian Acoustic Labs Empire Ears　株式会社アユート FAudio　ミックスウェーブ株式会社 FIIO　株式会社エミライ final　株式会社final FiR Audio　株式会社アユート FlipEars　FlipEars FOCAL　株式会社 Media Integration Forte Ears　Forte Ears HACRAY　株式会社ロア･インターナショナル HAYLOU　株式会社ロア･インターナショナル HiBy Music　ミックスウェーブ株式会社 HIFIMAN　株式会社HIFIMAN JAPAN Hi-Unit　Hi-Unit branding.株式会社 HUAWEI　華為技術日本株式会社 iBasso　株式会社MUSIN iFi audio　株式会社エミライ intime　オーツェイド株式会社 JBL　ハーマンインターナショナル株式会社 JLab　JLab Japan株式会社 JVC　株式会社JVCケンウッド KaiZaki　カイザーサウンド有限会社 KENWOOD　株式会社JVCケンウッド Kinera　Kinera Kinera Celest　Kinera Kinera Imperial　Kinera / 株式会社ECスタイル Kiwi Ears　ナイコム株式会社 Lark Studio　Lark Studio LETSHUOER　ナイコム株式会社 Luminox Audio　株式会社アユート LYPERTEK　ナイコム株式会社 Maestraudio　株式会社アユート Melodic Artification　01Diverse株式会社 Meze Audio　完実電気株式会社 mimimamo　フィフティスクエア株式会社 MONDO BY DEFUNC　株式会社フォーリーフ MotherAudio　北日本音響株式会社 MUSE HIFI　株式会社リアルアシスト NeSTREAM LIVE　ラディウス株式会社 NF ACOUS　株式会社フォーリーフ NICEHCK　株式会社フォーリーフ Noble Audio　株式会社エミライ NOBUNAGA Labs　株式会社WiseTech Nostalgia Audio　Nostalgia Audio NUARL　エム・ティ・アイ株式会社 nwm (ヌーム)　NTTソノリティ株式会社 OEAudio　OEAudio ONIX　株式会社MUSIN onso　ひさご電材株式会社 OPSODIS　GREEN FUNDING ORIVETI　ナイコム株式会社 Pai audio　株式会社WiseTech Panther Audio　Panther Audio Pentaconn　Pentaconn PHILIPS AUDIO　PHILIPS AUDIO qdc　株式会社アユート QoA　Kinera / 株式会社ECスタイル Qobuz　Xandrie Japan株式会社 radius　ラディウス株式会社 REB　株式会社final Roland　ローランド株式会社 Rosenkranz　カイザーサウンド有限会社 SeeAudio　SeeAudio / 株式会社リアルアシスト SENDY AUDIO　株式会社アユート SENNHEISER　Sonova Consumer Hearing Japan (SENNHEISER) SHANLING　株式会社MUSIN Shokz (ショックス)　フォーカルポイント株式会社 SHURE　シュア・ジャパン株式会社 SIMGOT　MOONDROP&STARS FUSIONIC SIVGA　01Diverse株式会社 Skullcandy　Skullcandy SONOS　Sonos Japan SOSO.LABO　01Diverse株式会社 SOUND BLASTER　クリエイティブメディア株式会社 SOUNDSLAYER　パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 STAX　有限会社スタックス Super X-Fi　クリエイティブメディア株式会社 SUPERTFZ　株式会社フォーリーフ TAGO STUDIO　株式会社TAGO STUDIO TANCHJIM　MOONDROP&STARS FUSIONIC TANGZU　01Diverse株式会社 TEAC　ティアック株式会社 Technics　パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 THIEAUDIO　ナイコム株式会社 TIMSOK　01Diverse株式会社 TinHiFi　株式会社リアルアシスト TRIODE　株式会社トライオード TRUTHEAR　MOONDROP&STARS FUSIONIC TWISTURA　株式会社MUSIN ULTRASONE　株式会社アユート UNCOMMON　株式会社コペックジャパン Unique Melody　ミックスウェーブ株式会社 Victor　株式会社JVCケンウッド アコースチューン　株式会社ピクセル カナルワークス　カナルワークス株式会社 スピンフィット　株式会社ピクセル ソニー　ソニーマーケティング (株) ピクセル　株式会社ピクセル ピヤホン　Hi-Unit branding.株式会社 ヤマハ　株式会社ヤマハミュージックジャパン 株式会社マックスゲームズ　株式会社マックスゲームズ 水月雨 (MOONDROP)　MOONDROP&STARS FUSIONIC