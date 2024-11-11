ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼ÇÛÃÖ¤Î¡È¥«¥Õ¥§¡É¤â¡¡À¸ÅÌ¼çÆ³¤Î¡Öµï¿´ÃÏ¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤È¤Ï¡©
ÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤¦¤Á¡¢13¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÔÅÐ¹»¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤³Ø¹»¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ëÅÔÎ©¾®Âæ¶¶¹â¹»À¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹â¹»¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç6ÈÖÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äÃæÅÓÂà³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»þ¤È¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¹»¼Ë¤ÎÃæ¤Ï¡©
¹»¼Ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ï³Ø¹»¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿¦°÷¼¼¡£
À¸ÅÌ¤¬µ¤·Ú¤Ë¶µ°÷¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï²¼¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¶µ°÷¤¬¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¾²¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡£
°ÊÁ°¤Î¿¦°÷¼¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µï¾ì½ê¥«¥Õ¥§¡£
µÊÃãÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¤·Ú¤Ë²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¿Í¤Ç¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤¬¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥³¥â¥ó¥º¡£
À¸ÅÌ¤¬¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ù¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤ÏÃæÄí¤¬¸«¤¨¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
¼ø¶È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀµ²ò¤òÆ³¤¯
¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¼¡¤Ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°åÎÅ·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¾ÍèÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÅÌ¤¬¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±öºêÉû¹»Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢¹õÈÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø¹»¤È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢³Ø¤ÓÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶µ¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀµ²ò¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¶µ¤¨¤ëÂ¦¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤â½¾Íè¤Î¼êË¡¤«¤é180ÅÙÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµï¿´ÃÏ¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¾®Âæ¶¶¹â¹»¤Ï¡¢ÅÔ¤Î»Ò¶¡À¯ºöÏ¢·È¼¼¤¬¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Ø¹»¤Îµï¿´ÃÏ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö³Ø¹»¤Îµï¿´ÃÏ¸þ¾å¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥â¥Ç¥ëÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¤¢¤¨¤ë¡×¡Ö1¿Í1¿Í¤Î°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤è¤êÎÉ¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2³Ø´ü¤«¤é¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öµï¿´ÃÏ¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢À¸ÅÌ¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢³Ø¹»¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é²þÁ±ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Îµï¿´ÃÏ°Ñ°÷²ñ¤Î³èÆ°¤È¡¢³Ø¹»Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤È²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¾®Âæ¶¶¹â¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢Í½ËÉÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£