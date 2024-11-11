Åìµþ±ß¡¢153±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡½µÌÀ¤±11Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß00Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á153±ß63¡Á65Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï31Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á164±ß22¡Á26Á¬¡£
¡¡ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î¾¡Íø¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤êÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤äÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯ÃÍÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£