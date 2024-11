◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/11】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.4にはハラム(HARAM/23)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラムの韓国人5人とはるな(HARUNA)、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

◆ハラム、アイドルを夢見た瞬間

◆ハラム、憧れ・IUに感謝

◆ハラム、完全体カムバックへの思い

◆ハラムプロフィール

― モデルプレスでは初めてのソロインタビューということで、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。ハラム:私は子供の頃、BoA先輩の「Girls On TOP」のライブパフォーマンスを見て、本当にかっこいいなと思いました。その瞬間からアイドルという夢を抱くようになりました。― ロールモデル、憧れの人はいますか?ハラム:私のロールモデルはIU先輩です。私がボーカルを初めて学んだときから、IU先輩の曲でたくさん練習してきましたし、オーディションも受けました。IU先輩のおかげで、私の音楽的基礎や感性を育むことができ、今の私のボーカルスタイルにも大きな影響を与えていると思います。今回、IU先輩が私たちのタイトル曲「remembrance candy」の作詞に参加してくださったことは本当に光栄で、多くのことを学びました。これからも先輩のようにみんなに良い影響を与えられる誇り高い後輩になりたいです!― ご自身のアピールポイントを教えてください。ハラム:私のアピールポイントは、ハスキーな声と独特なボーカルスタイルです。この魅力を通じて、感情を深く伝え、曲の雰囲気を豊かにすることができると思っています。どんな曲でも自分の個性をしっかり表現でき、多様なジャンルにもよく合うのが魅力だと思います!― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?ハラム:IU先輩が作詞した「remembrance candy」を初めて聴いたとき、先輩の感情的な歌詞と繊細な表現が見事にマッチしていて、聴く人に深い余韻を残す曲だと思いました。IU先輩は私たちのロールモデルでもあるため、今回のコラボレーションがより意味深いものに感じられました。私たちのアルバムを特別なものにしてくださったIU先輩に心から感謝の気持ちを伝えたいです!― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、ハラムさんの大切なものは何ですか?ハラム:私にとって大切なのは、そばにいる人たちです!家族やメンバー、Belllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)との瞬間は私の人生にとって大きな意味があり、辛い時にも一緒にいてくれるので、さらに特別です。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?ハラム:初めてのワールドツアーでファンソングを歌ったとき、ファンの皆さんと目を合わせていた瞬間は本当に忘れられません。ファンの皆さんが一緒に歌ってくれたときの感動は大きかったです。これから11月のミニツアーでも、こうした貴重な経験をたくさん積みたいと思っています!― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。ハラム:もっと多くの音楽やステージをお見せし、さまざまなコンテンツを通じてファンの皆さんとコミュニケーションを取りながら成長していくBilllieになるので、これからも応援してくださいね!(modelpress編集部)生年月日:2001.01.13出身地:韓国ポジション:メインボーカル、サブダンサー身長/体重:167cm趣味:ホームベーキング、読書、作文特技:ピアノ、即興でハーモニーを合わせること【Not Sponsored 記事】