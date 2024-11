ディズニーアンバサダーホテルでは、2025年1月15日(水)〜3月16日(日)の期間、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」をテーマにしたスペシャルルームが登場!

宿泊者限定テイクアウトドリンクも販売されます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルルーム

宿泊日:2025年1月15日(水)〜3月16日(日)

定員:大人3名

広さ:41平米

料金:77,000円〜

予約開始日時:2024年11月19日(火)13:00〜

※小学生以下のお子様2名の添い寝が可能です。

※料金は販売開始時の最も安い設定の日のものです。

※料金は予約状況に応じて変動します。

スペシャルルームでは、ワッフルに見立てたベッドスローやスウィーツが飛び出しているかのような壁掛けアートなど様々な装飾がいっぱい!

写真撮影をしても楽しめる空間です。

また、このスペシャルルームに宿泊された方には、お持ち帰りいただける2種類の限定デザインのポストカードを1室につき2枚ずつご用意。

ヴァネロペが思い描いた世界の中で、みんなで一緒に盛り上がれる客室になっています。

スペシャルルーム宿泊者限定テイクアウトドリンク

価格:1,700円

販売期間:2025年1月15日(水)〜3月17日(月)

販売時間:チェックイン後〜チェックアウト日20:00

スペシャルルームに宿泊された方限定で、オリジナルコースターが付いたテイクアウトドリンクを「ハイピリオン・ラウンジ」(ロビーラウンジ)で購入することができます。

カラフルなゼリーが入った見た目にも楽しいドリンクを片手にスペシャルルームで過ごせばとびきり楽しいスウィーツの世界をさらに彩ってくれそうです。

このドリンクにはコースター付き。

ヴァネロペの元気いっぱいな姿を描いたデザインです。

・ご購入の際は、客室内の案内用紙を店頭にてキャストへご提示ください。

・ご来店時に、宿泊確認のためお名前をおうかがいします。

・お求めは、1泊につき1回のみ、添い寝のお子様を含む宿泊人数分までとなります。

・店舗前やパブリックエリアでのご飲食はご遠慮ください。

・ご注文から提供まで、お待ちいただく場合があります。

・店内提供メニューのテイクアウトはできません。

・アレルギー対応は行っておりません。

ディズニーアンバサダーホテル「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルルームの紹介でした。

