【NOA】横浜で自身初ツアーファイナルを迎え、無事完走！！

シンガーソングライターとして活躍するNOAが、初の全国ホールツアーのファイナルをパシフィコ横浜で迎えました。NOA “Primary Colors” HALL TOUR IN JAPAN〜Flashing Lights〜は、最後まで大盛り上がり、会場はNOANA(NOAのファンダム名)の熱気で暑くなるほど。そんなツアーファイナルの様子をお届けします。

「COLORS」とともにスモークのなかから登場

1曲目は「COLORS」。スモークの演出のなか現れたNOA。 あまりにかっこよすぎる登場に、早くも会場は熱気に包まれました。 白シャツにネクタイ、黒のロングジャケットスーツと、スタイルのよさが際立つ衣装にうっとり。 「盛り上がる準備はできていますか?」の掛け声に、会場のNOANAが答え、一体化したのでした。

“TEAM NOA DANCERS”とも息がぴったり

NOAはどの楽曲でもキレッキレッのダンスを披露。 “TEAM NOA DANCERS”のダンスも迫力満点。赤で揃えた衣装もキマっていました。

アンコールのあとはルーレットで曲決め

今回のツアーでは恒例となったルーレットによる曲決め。 会場からはリストにあがった曲を「全部やってほしい!」と声があがりましたが、「僕もそんな気持ちだけど、ルーレットをやっている意味がなくなっちゃうから(笑)」と。 ツアー最終日は、「Bad At Love」を披露しました。 なんと、「To Be Honest」も続けて披露し、2曲やってくれるといううれしいサプライズも。

NOAからサプライズ発表!

12月21日(土)の19時〜、今回のツアーのファイナル公演をU-NEXTで配信されることが決定しました。こちらも楽しみです。 最後はお決まりとなった会場に集まったNOANAと記念撮影。 「来年は5周年。グレードアップして戻ってくるのでよろしく!」(NOA) 今から楽しみです。

セットリスト

COLORSgimmePrimebetweenDon’t Waste My TimeYBOM(You’ve Been On my Mind)imasaraToo YoungBreak AwayRED ZONERED ZONE REMIXanswerStep BackBURNFell in love in NYCAlways and ForeverLast LetterRed Light

(Encore)HighwayBad At Love※ルーレットにより曲決定To Be Honest00:02Red Light

ライブ情報

NOA Billboard Live 2024 “Christmas Lights” 2024年12月10日(火) Billboard Live OSAKA【大阪】 1部 : 開場16:30/開演17:30 ※FC会員 “NOANA“ 限定公演

2部 : 開場19:30/開演20:30 お問い合わせ:ビルボードライブ大阪 06-6342-7722

https://www.billboard-live.com/osaka/details 2024年12月13日(金)Billboard Live YOKOHAMA【横浜】 1部 : 開場16:30/開演17:30 ※FC会員 “NOANA“ 限定公演

2部 : 開場19:30/開演20:30 お問い合わせ:ビルボードライブ横浜 0570-05-6565

https://www.billboard-live.com/yokohama/details 文/影山和美