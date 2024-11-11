¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÉÔÎÑ¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¡´Ñ¸÷Âç»È¤Î¹â¾¾»Ô¡¡²ò¿¦È½ÃÇ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÏÃÊ¹¤±¤º¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³µ¤Í»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç103Ëü±ß¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ø¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖSmartFLASH¡×¤¬¤³¤ÎÆü¸áÁ°6»þ¤Ë¡Ö¡ÚÆÈÀê¥¹¥¯¡¼¥×¡Û¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¡Ø¹â¾¾´Ñ¸÷Âç»È¡Ù¸µ¥°¥é¥É¥ë¤È±£Ì©ÉÔÎÑ¥Ç¡¼¥È¡õÃÏ¸µ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°©À¥¡Ä¼èºà¤Ë¤Ï¡Ø²ÈÂ²¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤ªÁê¼ê¤Î¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¾®Àô¤ß¤æ¤¡Ê39¡Ë¤Ç¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡Ö¹â¾¾´Ñ¸÷Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¾¾»ÔÌò½ê¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Ê¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î¡Ë²ñ¸«¤Ï¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾®Àô¤«¤éÏÃ¤¬¤Þ¤ÀÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç»ö¼Â³ÎÇ§¤Ï¡Ö¡Ê¾®ÀôËÜ¿Í¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²ò¿¦È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSmartFLASH¡×¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö39ºÐ¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£