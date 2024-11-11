Ìó60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò¹ß¤í¤·¤¿¡Ö²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¡×¤Î²òÂÎ¹©»ö»Ï¤Þ¤ë¡¡ºÆÍèÇ¯2·î¤´¤í¤Ë´°Î»Í½Äê
º£Ç¯3·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¤¬¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌó60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò¹ß¤í¤·¤¿¡Ö²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¡×¤Î²òÂÎ¹©»ö»Ï¤Þ¤ë¡¡ºÆÍèÇ¯2·î¤´¤í¤Ë´°Î»Í½Äê
Ìó60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò¹ß¤í¤·¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¡£¤¤ç¤¦²òÂÎ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¾°Ï¤¤¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¸¼´Ø¤Î¿¢ºÏ¤ÎÅ±µî¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¤ÏÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÅ·°æ¤ä¾²¡¢ÅÅµ¤ÇÛÀþ¤Ê¤ÉÆâÁõ¤ÎÅ±µî¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·úÊª¤Î²òÂÎ¤ÏÍèÇ¯2·î¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔÌ±²ñ´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¤ÏºÆÍèÇ¯2·î¤´¤í¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£