STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìË­Àþ¤ÎÀ¶ÅÄ¶è¤Ø¤Î±ä¿­¤òµá¤á¤ë½»Ì±ÃÄÂÎ¤¬¡¢½©¸µ»ÔÄ¹¤ËÄ¾ÀÜÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´ÅìË­Àþ¤ÎÀ¶ÅÄ¶è±ä¿­¤òµá¤áÄ¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£

Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬°­¤¤¤¿¤áÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î²¸·Ã¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¶ÅÄ¶è¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ­¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê½©¸µ¹î¹­»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÁ´ÂÎ¤Î·×²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£ÃÏ²¼Å´¤¬»¥ËÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¡×

Í£°ì¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤â¸ºÊØ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£