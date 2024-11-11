TOBE¡¢ÂçÅìÎ©¼ù¤é7¿ÍÁÈ¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCLASS SEVEN¡×·ëÀ®¡¡¸ø¼°FC¤â³«Àß
¡¡TOBE½êÂ°¤ÎÂçÅìÎ©¼ù¡¢¹âÌî½¨ÐÒ¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¹âÅÄÎù¡¢¶áÆ£Âç³¤¡¢²£ÅÄÂç²í¡¢À±·Å²»¡¢Ãæß·Îú¤Î7Ì¾¤¬¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCLASS SEVEN¡Ê¥¯¥é¥¹¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦CLASS SEVEN¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢CLASS SEVEN¡¢TRAINEE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬ËÜÆü³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¢£CLASS SEVEN¥á¥ó¥Ð¡¼
²£ÅÄÂç²í¡¡2010Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¶áÆ£Âç³¤¡¡2006Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¹âÅÄÎù¡¡2009Ç¯2·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçÅìÎ©¼ù¡¡2004Ç¯11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¹âÌî½¨ÐÒ¡¡2009Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Ãæß·Îú¡¡2009Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì
À±·Å²»¡¡2010Ç¯4·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦CLASS SEVEN¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢CLASS SEVEN¡¢TRAINEE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬ËÜÆü³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¢£CLASS SEVEN¥á¥ó¥Ð¡¼
²£ÅÄÂç²í¡¡2010Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¶áÆ£Âç³¤¡¡2006Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¹âÅÄÎù¡¡2009Ç¯2·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçÅìÎ©¼ù¡¡2004Ç¯11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¹âÌî½¨ÐÒ¡¡2009Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Ãæß·Îú¡¡2009Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì
À±·Å²»¡¡2010Ç¯4·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì