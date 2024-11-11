

11月第1週上昇ランキング上位にはレバレッジを効かせた運用をするファンドが並びました。今週2位の「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は前週に下落率2位、今週3位の「ＳＯＭＰＯスイッチＮＡＳＤＡＱ１００レバレッジ２．５倍」は前週は下落率トップでした。



下落ランキングトップと3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）」は900円、「先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）」は715円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +19.10％ テーマレバレッジＤＸ２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +18.69％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +15.45％ ＳＯＭＰＯスイッチＮＡＳＤＡＱ１００レバレッジ２．５倍

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -5.32％ 三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 -4.02％ イーストスプリング・インドネシア株式オープン

運用会社:イーストスプリング・インベストメンツ



3位 -4.01％ 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント





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