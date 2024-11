¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルでは、東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売。

「チップ&デール」デザインのマルチケースです☆

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテル「限定オリジナルグッズ付き宿泊プラン」

期間:2025年1月9日(木)〜3月31日(月)

2025年1月9日(木)から3月31日(月)の期間、東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテル限定のオリジナルグッズ「マルチケース」が付いた宿泊プランが販売されます。

各ホテルの客室タイプ、料金、その他詳細(料金は全て 1 泊 1 名様あたりの料金 / サービス料・消費税込)

東京ベイ舞浜ホテル

パークチケット :1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分、

チェックイン・アウト日入園選択可)

客室タイプ/朝食:ハーモニールーム、シンフォニールーム、

ハース・ハーモニールーム、ハース・シンフォニールーム/

朝食付き、素泊まり

料金 :【朝食付き】2名1室 13,075円〜、3名1室 10,347円〜、4名1室 9,613円〜

【素泊まり】2名1室 10,575円〜、3名1室 7,847円〜、4名1室 7,113円〜

備考 :マルチケース(1泊につき有料宿泊人数分)

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート

パークチケット :1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)

客室タイプ/朝食:モデレートルーム(キャッスルスタイル)、

モデレートルーム(ウエスタンスタイル)/朝食付き

料金 :【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】

2名1室11,900円〜、3名1室10,000円〜、4名1室9,000円〜

【モデレートルーム(ウエスタンスタイル)】

2名1室12,200円〜、3名1室10,200円〜、4名1室9,200円〜

備考 :マルチケース(有料宿泊人数分)

ホテル名 :グランドニッコー東京ベイ 舞浜

パークチケット :1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)

客室タイプ/朝食:ガーデンスーペリアルーム/朝食付き、お部屋のみ

料金 :【朝食付き/1名につき】 1名40,200円〜、2名1室22,200円〜、3名1室17,200円〜、4名1室14,700円〜

【お部屋のみ/1名につき】 1名37,200円〜、2名1室19,200円〜、3名1室14,200円〜、4名1室11,700円〜

備考 :マルチケース(有料宿泊人数分)

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

パークチケット :1デーパスポート購入権利付き(ベッド台数分、チェックイン日入園)

客室タイプ/朝食:・パークウイングルーム/

朝食付き: ベッド 2台、3台、4台

・シェラトンクラブルーム/クラブラウンジ朝食付き:ベッド2台、3台

料金 :【パークウイングルーム】2名1室 17,050円〜、3名1室 13,384円〜、4名1室 11,550円〜

【シェラトンクラブルーム】2名1室 20,050円〜、3名1室 15,550円〜

備考 :・マルチケース(ベッド台数分)

・クラブラウンジ特典(ベッド台数分)

※シェラトンクラブルームのみ

ホテルオークラ東京ベイ

パークチケット :1デーパスポート購入権利付き(宿泊人数分)

客室タイプ/朝食:スーペリアルーム/朝食付き、素泊まり

料金 :【朝食付き】2名1室 20,108円、3名1室 15,301円、4名1室 12,793円

【素泊まり】2名1室 16,720円、3名1室 11,913円、4名1室 9,405円

備考 :マルチケース(1泊1室につき2個)

オリジナルグッズ

パスポートやカードなど、大切なものを収納できる旅行には欠かせないマルチケース。

お気に入りのアクリルスタンドなどの持ち歩きにもぴったり。

このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズです。

(サイズ 高さ約180mm×幅約130mm・厚さ約20mm)

■予約、お問い合わせ

・代表お問い合わせ先

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プラン

特設WEB https://www.officialhotel.jp/plan

各ホテルに電話またはインターネットで直接予約ください。

※宿泊プランは、ホテルによってはインターネットのみでの予約となります。

・各ホテルお問い合わせ先

東京ベイ舞浜ホテル

TEL:047-355-1222

https://www.maihamahotel.jp/

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート

TEL:047-355-1111

https://www.maihamahotel-firstresort.jp/

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

TEL:047-350-3533

https://tokyobay.grandnikko.com/

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

TEL:047-355-5555

https://www.marriott.com/ja/TYOSI

ホテルオークラ東京ベイ

TEL:047-355-3333

https://www.okuratokyobay.net/

