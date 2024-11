ENHYPEN、自身最大規模のドームツアーが開幕！全席完売のベルーナドームでファン熱狂

ENHYPENの3回目のワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN JAPAN」(以下「WALK THE LINE」)が、埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りにスタートした。ワールドツアー「WALK THE LINE」は、先月10月に開催された韓国・高陽(コヤン)公演では初のスタジアム入り。そして日本ではK-POPボーイズグループの中でデビューから最速で3都市でのドームツアーを実現し、自身最大規模のツアー開催となり、またしてもキャリアハイを更新した。

今回のツアーでは、今年5月にリリースされたダークムーンスペシャルアルバム「MEMORABILIA」、7月リリースの2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」の曲を追加し、さらにパワーアップした姿で帰ってきたENHYPEN。「Brought The Heat Back」の大迫力のステージで幕を上げ、大歓声を浴びた。オープニングコメントでは、「ENHYPENがこのベルーナドームのステージに単独で立つのは今回が初めてですが、ENGENE(ENHYPENのファン)の皆さんのおかげです」と感謝を伝えた。また、「ENHYPENとENGENEが共に歩む過去・現在・未来の成長ストーリーを盛り込んでいます!」と今回のツアーに込められた意味を伝えた。「Future Perfect(Pass the MIC)」「Given-Taken」「Bite Me」など、代表曲の日本語バージョンや日本オリジナル曲など、日本公演ならではのセットリストを披露。さらに、トロッコやサブステージをフル活用して、会場いっぱいのファンとコミュニケーションをとったりと、ドームという規模を活かした演出も多数盛り込まれた。メンバーは「前回のツアー『FATE PLUS』からすぐの開催だったので、新鮮味のあるものをお見せしたくて、いろんな楽しみを盛り込んでみました」と今回のツアーへの想いを語った。ダークファンタジー最強者のENHYPENらしい幻想的なステージから、エネルギッシュなステージまで多彩なステージが繰り広げられた。特に「Moonstruck」では満月を背景にした夢幻的な空間とENHYPENの華麗なパフォーマンスに、一際大きな歓声が響いた。「XO(Only If You Say Yes)」では甘さいっぱいの雰囲気の中で愛を伝え、「ROMANCE」シリーズで新たな一歩を踏み出したENHYPENの新しい姿を見せた。日本オリジナル曲を含むアンコールまで全26曲のステージを終え、2日間で約6.5万人のファンと特別な思い出を作った。最後にENHYPENは「ENHYPENはENGENEを幸せにするために存在しています。新しいアルバムもENGENEのことだけを考えながら準備して来たので、楽しみにしていてください!」「残りの福岡と大阪での公演も一緒に楽しみましょう!」と語り、今回のツアー、そして翌日リリースとなる2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」に対する期待感をさらに高めた。「WALK THE LINE」の日本公演は埼玉・ベルーナドーム(11月9・10日)を全席完売で成功裏に終え、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日・29日)、大阪・京セラドーム大阪(1月25日・26日)を巡っていく。本日11月11日(月)18時には2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」のタイトル曲「No Doubt」のミュージックビデオが公開される予定で、さらに11月19日(火)0時には「No Doubt(Japanese Ver.)」、「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」のリリースも控えている。より一層勢いを増すENHYPENから、ますます目が離せない。