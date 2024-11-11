¡ÚÂ³Êó¡Û·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¹ñÂÎÆ»Ï©
11Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢À¾Å´¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å2»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è½ÕµÈ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢À¾Å´¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼ê¤ò¥±¥¬¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¾Å´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ10¿Í¤È¾èÌ³°÷1¿Í¤Ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¹ñÂÎÆ»Ï©¡×¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£