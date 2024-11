東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回は、「リフレッシュメントコーナー」で提供される「レモンチーズケーキドリンク」を紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」レモンチーズケーキドリンク

提供期間:2024年12月26日(木)から2025年3月16日(日)

価格:セット700円

販売店舗:東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

「リフレッシュメントコーナー」ではカラフルなドリンクを提供します。

今回紹介する「レモンチーズケーキドリンク」は、カラフルなおいりのトッピングが目をひくメニュー。

レアチーズケーキのような濃厚な風味の中にレモンの酸味が加わることで、深みのあるドリンクに仕上がっています。

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のロゴがデザインされたかわいいカップにも注目です。

店内には「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」らしいデコレーションも登場!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」で提供される、「レモンチーズケーキドリンク」の紹介でした☆

第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別なカップで提供!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」レモンチーズケーキドリンク appeared first on Dtimes.