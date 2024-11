東京ディズニーシーの人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」が期間限定のスペシャルバージョンになって2025年も登場!

2025年は、過去に人気を博した、通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー:Level13」を実施します☆

東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー:Level13」

©Disney

開催期間:2025年1月14日(火)から4月6日(日)まで

2025年は、過去に人気を博した、通常よりもスリルを味わえる「タワー・オブ・テラー:Level13」を実施。

2012年3月19日まで10周年イベントにあわせて登場したスペシャルバージョンです。

超常現象により垂直落下するエレベーターの中で、ゲストを恐怖と絶叫の渦に巻き込む人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」

通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー:Level13」が久しぶりの復活となります☆

「タワー・オブ・テラー:Level13」は2025年1月14日(火)よりスタートです。

©Disney

