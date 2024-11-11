¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡ÉÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹)
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î15Æü(¿å)¤«¤é2025Ç¯3·î16Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡ÉÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹)¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡ÉÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹)
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)¤«¤é2025Ç¯3·î16Æü(Æü)
²Á³Ê¡§850±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×Âè3ÃÆ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò³«ºÅ¡ª
º£²ó¤ÎÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ç¤¤¿À¤³¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹)¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡É¤Î¥í¥´¤È¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¿·¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡ÉÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹)¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
©Disney
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡ÉÂè3ÃÆ¡Ö¥ô¥¡¥Í¥í¥Ú¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å(¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹) appeared first on Dtimes.