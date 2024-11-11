¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¢7-9·î´ü(2Q)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç
¡¡¥¸¥ã¥Ë¥¹¹©¶È <5342> [Ì¾¾Ú£Í] ¤¬11·î11ÆüÂç°ú¤±¸å(16:20)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯4300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯7100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.8¡ó¢ª-2.4¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯4300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯7100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.8¡ó¢ª-2.4¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹