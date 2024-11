【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(INIが目指す国のひとつとして)オーストラリアはどうかしら? あなたのファンもたくさんいるだろうし」(カイリー・ミノーグ)

INIの許豊凡(読み:シュウ・フェンファン)と田島将吾が、グローバルで活躍し、今もなお音楽界を牽引し続けている世界的ポップアイコンであるカイリー・ミノーグと初対談した。

カイリー・ミノーグは1987年に「ロコモーション」でデビューして以来、1980年代から2020年代という“5つの年代すべて”において、全英アルバムチャート1位を獲得した最初のソロアーティスト。世界中で8,000万枚以上のレコードセールスを上げ、累計50億回を超えるストリーミング再生を誇る歌姫・カイリーが、10月18日にアルバム『TensionII』をリリース。さらにアルバムを引っ提げてのワールドツアー『Tension Tour 2025』の一環として、約14年ぶりの日本公演を2025年3月12日に開催すると発表した。

来日中のカイリーは、自身と同じようにグローバルに活躍するグループ・INIに関心を示し、奇跡的なタイミングで対談が実現した。語学堪能な許と田島が音楽界のレジェンドから、最新アルバムと日本公演のこと、そしてトップアーティストとして長く活躍し続けるための秘訣や海外公演の極意などを聞いた。

対談を前にして緊張する許と田島。しかし、現場にやってきたカイリーが「Hello everyone, nice to me to you!」と晴れやかに挨拶するや否や、現場の空気は一瞬にして軽やかに。プレッシャーから解放されたふたりは「今の“tension”は?」や「歌手というキャリアを長く続ける方法は?」など、硬軟織り交ぜた質問を投げかける。

すると、カイリーからも「私は活動中、いつもひとりだけど、メンバーが11人いるのはどんな感じかしら?」「インスピレーションを受ける瞬間を教えて」など、彼らにも次々と質問が。「私も同じよ」「僕らもなんです!」と話は弾み、共感と機知、そしてユーモアに溢れる3人のトークは時間ギリギリまで途切れることなく続いた。

対談終了後の記念撮影の際には、彼女の気さくな人柄が滲む場面も。カメラの前にカイリーを挟むようにして並んだ3人。INIポーズをとる許と田島の手元を見たカイリーは、「(そのポーズ)どうやるの?」と、ふたりから手ほどきを受け、すぐさまINIポーズをマスター。「一緒に前進するわよ!」と、後輩ふたりにエールを贈るような力強いポーズと笑顔で締め括った。

ファンが何十年も愛し続ける曲を作り、あらゆる世代を幸せにしてきた唯一無二のポップディーバ、カイリー・ミノーグ。彼女の含蓄ある言葉と愛らしい言動は、世界を目指して走り続けるINIメンバーとして心に深く刻み込まれた。

(C)LAPONE Entertainment

カイリー・ミノーグ『Tension Tour』日本公演詳細はこちら

https://www.livenation.co.jp/kylieminogue-2025

カイリー・ミノーグ OFFICIAL SITE

https://www.kylie.com/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/