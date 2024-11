東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”

開催期間:2025年1月15日(水)から3月31日(月)

東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

ロストリバーデルタにあるレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」および周辺は、ダッフィー&フレンズをモチーフとしたデコレーションに彩られ、ダッフィーをイメージしたミールセットなどのスペシャルメニューが登場。

ダッフィーたちの世界観に浸りながらお食事を楽しめます。

また、さまざまな食材を組み合わせることが好きなクッキー・アンが、ダッフィーたちと力を合わせて料理する様子を描いたスペシャルグッズも登場します。

そして、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」の開催中、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、東京ディズニーリゾートのキャラクターグリーティングで初登場となるクッキー・アンやリーナ・ベルとのグリーティングを楽しむことができます。

「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」デコレーション

ロストリバーデルタにあるレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」および周辺が、ダッフィー&フレンズの世界観を表現したデコレーションで彩られます。

レストランの外側には、ダッフィーたちが力を合わせてパンケーキを作っている様子を描いたフォトスポットが登場するほか、レストランの入り口にもダッフィーたちが描かれ、ゲストをお出迎えしてくれます☆

レストランに入ると、レストランカウンターからダイニングエリアにいたるまで、色とりどりのバナーやポスターが飾られ、ダッフィー&フレンズのストーリーが表現されます。

レジカウンター横には、ダッフィーたちが集めてきた野菜や果物で何を作ろうか相談していた様子が表現されたデコレーション、階段を下りたダイニングエリアには、クッキー・アンがユニークなメニューを作っていたかのような様子のデコレーションが登場します。

ダッフィー&フレンズのストーリーに浸れる特別な体験をぜひ楽しんでくださいね!

「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」スペシャルメニュー

ダッフィーのスペシャルセット(ビーフ)2,380円

ダッフィーのスペシャルセット(シーフード)2,380円

スペシャルサンドセット1,980円

「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、ダッフィーをイメージしたミールセットやサンドウィッチのセットが1月15日(水)から登場!

ダッフィーのスペシャルセットは、ダッフィーの顔のかたちを表現したバターライスが目を引くミールセットです。

牛ひき肉がたっぷり入ったビーフキーマシチューと、バターライスと相性抜群のシーフードトマトクリームの2種類から選択できます。

ダッフィーの顔がデザインされた特別な包材で提供するプラントベースフードのサンドウィッチは、チリビーンズやワカモレ、コーンチップスとの組み合わせを楽しめるメニューです。

クッキー・アンのアップル・パンプキンミルク価格700円

また、クッキー・アンをイメージしたメニューとして、優しい甘さのパンプキンミルクにりんごの香りが広がるクッキー・アンのアップル・パンプキンミルクが登場します。

リンゴゼリーとカカオニブが食感のアクセントとなり、クッキー・アンのピンクのリボンを表現したチョコがトッピングされます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

※入店にはディズニー・モバイルオーダーの取得が必要です。

「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」スペシャルグッズ

「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」のスペシャルグッズを1月15日(水)から販売。

ダッフィーたちがクッキー・アンのために力を合わせて探したカラフルな食材やみんなで作ったパンケーキをモチーフにしたグッズや、どのキャラクターが入っているか開けるまでお楽しみのストラップなどが登場します。

ぬいぐるみバッジとスペシャルメニューを並べたり、フォトスポットでご家族やご友人と一緒にカチューシャを身につけたりして写真撮影を楽しむのもおすすめです☆

「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」のレストランでの体験の思い出におすすめです☆

ぬいぐるみコスチューム各5,900円

ぬいぐるみバッジ各2,800円

カチューシャ2,400円

ショルダーバッグ3,900円

ストラップ各1,500円

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。。

※写真はイメージです

クッキー・アンとリーナ・ベルのキャラクターグリーティングを、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパーク内にて期間を分けて実施!

リーナ・ベルは2025年1月15日(水)から2月24日(月)まで、

クッキー・アンは2025年2月25日(火)から3月31日(月)まで登場します。

東京ディズニーリゾートのキャラクターグリーティングでは初登場となるクッキー・アンとリーナ・ベルとのふれあいをぜひ楽しんでくださいね☆

※天候・その他の理由により、中止になる可能性があります。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」デザインのフリーきっぷを、各駅の自動券売機で販売します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”は、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの開催です。

