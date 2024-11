東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」です☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」まとめ

開催期間:2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

“パルパルーザ”のパルは「仲間」、パルーザは「みんなで盛り上がるパーティー」という意味から組み合わせた言葉で、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズです。

第1弾のミニーマウスの世界、第2弾のドナルドダックの世界に続く今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマ。

パークは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむ、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界に様変わりします。

新たなお昼のパレードでは、かわいくてカラフルなお菓子でできたリゾートを表現したフロートに乗って、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場します。

エントランス前にはキャンディーをイメージしたミッキー花壇、ワールドバザールやシンデレラ城前プラザ、一部のレストランなどにスウィーツをイメージしたデコレーションが施されます。

また、スペシャルグッズやスペシャルメニューも登場し、カラフルで甘い世界をお届けします。

エンターテイメントプログラム(名称未定)

公演場所:パレードルート

公演時間:約35分(1日1回)

フロート台数:6台

出演キャラクター:ヴァネロぺ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、アリス、マッドハッター、プーほか

新たなお昼のパレードは、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、かわいくてカラフルなすべてがお菓子でできたリゾートがコンセプト。

パレードは、お菓子のお城をイメージしたフロートに乗ったヴァネロペからスタートし、フルーツタルト風のライブステージをイメージしたフロートでは、ミッキーマウス率いるロックバンドがお菓子の楽器を演奏します。

また、ギャラリーをイメージしたフロートでは、ツアーガイドのミニーマウスとデイジーダックが、お菓子でできた作品の数々をゲストの皆さまにお披露目します。

パレードが停止すると、ゲストの皆さまと一緒に踊って盛り上がり、美味しそうでとびきりかわいいスウィーツであふれた魅力的な時間をお届けします。

※パレードは1ウエスタンランド/ファンタジーランド、2プラザ、3トゥモローランド/トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

スペシャルメニュー

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観が楽しめるスペシャルメニューを2024年12月26日(木)から先行販売します。

「プラザパビリオン・レストラン」や「スウィートハート・カフェ」「リフレッシュメントコーナー」は、この時期だけの特別なデコレーションで彩られ、スウィーツの世界を感じることができるメニューが登場します。

「プラザパビリオン・レストラン」では、ヴァネロペが思い描くスウィーツの世界をカヌレ、マカロン、クッキー、ドーナツなどかわいらしいデザートで表現したデザートセットを販売します。

「スウィートハート・カフェ」で発売するスペシャルデニッシュは、デニッシュのサクサクとした食感とラズベリーのソースとの相性が良い、食べ応えのある一品。

また「リフレッシュメントコーナー」では、スペシャルホットドッグとレモンチーズケーキドリンクが楽しめます。

ホットドッグは、赤いパンと白いチーズソースでディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のレースコースを、野菜のクルトンでヴァネロペが乗るカートのカラフルさを表現しています。

レモンチーズケーキドリンクは、レアチーズケーキのような濃厚な風味の中にレモンの酸味が加わることで、深みのあるドリンクに仕上がっています。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

スペシャルグッズ

東京ディズニーランドでは、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観を表現したスペシャルグッズを1月14日(火)から先行販売します。

クッキーやキャンディーなどのスウィーツをイメージしたポップでかわいいグッズを身につけて、ヴァネロペが思い描くスウィーツの世界が楽しめます。

エンターテイメントプログラムやパークでの体験をより一層楽しめるスウィートポッピン・スティックや、キャンディーがモチーフになったショルダーバッグなどが登場します。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

デコレーション

パークは、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが楽しむカラフルで甘いスウィーツの世界に様変わり。

エントランス前のミッキー花壇は、キャンディーをイメージしたデザインとなり、

ワールドバザール内にはヴァネロペとカラフルなスウィーツがデザインされたフォトロケ―ションが登場します。

シンデレラ城前プラザには、お菓子の世界にやってきたゲストの皆さまを歓迎するデコレーションが設置されます。

その他

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の開催中、ワールドバザールやキャッスル・フォアコート付近で、特別なバケツを持ったキャストに「ハッピー!パルパルーザ!」と声をかけると、オリジナルのキャンディーがもらえます。

ディズニーアンバサダーホテル/東京ディズニーランドホテル

ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルでは、東京ディズニーランドで開催するスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」をテーマにした、さまざまなコンテンツが登場します。

2025年1月15日(水)から3月16日(日)までの間、ディズニーアンバサダーホテルでは、ワッフルに見立てたベッドスローやスウィーツが飛び出しているかのような壁掛けアートなどさまざまな装飾が散りばめられたスペシャルルームを、東京ディズニーランドホテルでは、ご宿泊の皆さまを対象に「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を表現した、さまざまなAR体験をご用意。

さらに、2025年1月14日(火)から3月31日(月)までの間、両ホテルのレストランでは、各ホテルのシェフたちが腕を振るったカラフルでかわいらしいスペシャルメニューの数々を提供します。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインのフリーきっぷを、各駅の自動券売機で販売します。

また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の紹介でした☆

