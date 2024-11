東京ディズニーシーでは、人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」のスペシャルイベント 「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」 を開催。

クッキー・アンとリーナ・ベルのキャラクターグリーティングを、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパーク内にて期間を分けて実施します。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」グリーティング

開催期間:

リーナ・ベル 2025年1月15日(水)から2月24日(月)まで

クッキー・アンは2025年2月25日(火)から3月31日(月)まで

ふたりに東京ディズニーリゾートにグリーティングで会えるのは初となります☆

東京ディズニーリゾートのキャラクターグリーティングで初登場となるクッキー・アンとリーナ・ベルとのふれあいをぜひ楽しんでくださいね☆

※天候・その他の理由により、中止になる可能性があります。

