【楽天ブックス:BANDAI SPIRITSホビー6製品 販売再開】11月11日

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのホビー商品6製品が販売再開している。

今回再開された商品は、ガンプラより「MG 1/100 XXXG-01W ウイングガンダム EW版」「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ」のほか、美少女プラモデル「30MS」より「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(三峰結華/幽谷霧子)」や、「デジモンアドベンチャー」より「Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種)」のプラモデル商品が対象となっている。

またプラモデル以外にも、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (1954) 70周年特別記念Ver.」の販売も再開しているのが確認できた。

