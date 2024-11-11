¿·½½Î¾¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ï¢¾¡¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¤ËÇòÀ±Â³¤±¤ë
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê2ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯11·î11Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·½½Î¾¤ÇÅì½½Î¾11ËçÌÜ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê20¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Åì½½Î¾10ËçÌÜ¤ÎÂçÀÄ»³¡Ê24¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇË¤ê½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄã¤¯Î©¤Ä¡£º¸»Í¤Ä¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë91¤ÎÂçÀÄ»³¤Ë´ó¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²æËý¤·¤Æ¡¢´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£Âç¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î·Á¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤À¤±¡×¤ÈÄã¤¯Î©¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î²ÈÂ²¤ËËèÆüÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ï¢¾¡¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¤Î¤Ç°ìÆü½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£