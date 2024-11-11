Åì³¤ÃÏÊý¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¡Ö²ÆÆü¡×´ÑÂ¬¡¡Á´¹ñÅª¤Ë10·îÊÂ¤ß¤Î°ÛÎã¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤â1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë20ÅÙÄ¶¤¨¤ë
Á´¹ñÅª¤Ë10·îÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤ÉÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¡Ö²ÆÆü¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬25.4ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤¡Ö²ÆÆü¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤27ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë20ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å1½µ´Ö¤Û¤É¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£