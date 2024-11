株式会社ポケモンと高知県は、高知県の活性化に連携・協力して取り組むことを目的として、2024年11月11日(月)に「高知県の地方創生の推進に向けた連携と協力に関する協定」を締結!

みずうおポケモンのヌオーが「高知だいすきポケモン」に就任しました☆

株式会社ポケモンが取り組んでいる「ポケモンローカルActs」の一環として、本協定に基づく観光振興および誘客促進、県産品の消費拡大に取り組むことにより、高知県のさらなる魅力向上に向け、両者で協力して進めていくことを発表しました。

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する、みずうおポケモン「ヌオー」が、「高知だいすきポケモン」に就任!

四万十川や仁淀川に代表される、森林率全国1位の豊かな森が育む高知県の清流は、ヌオーがそこでのんびりと暮らしているかもしれないと思わせてくれます。

そんなヌオーが、黒潮が流れる海や山々、原風景の残る里山といった、多彩な魅力を持つ高知県を、さまざまな取り組みを通じて盛り上げていきます。

ヌオーについて

No.0195 ヌオー

分類:みずうおポケモン

タイプ:みず・じめん

高さ:1.4m

重さ:75.0kg

特性:しめりけ/ちょすい

のんびりとした性格で、気ままに泳いではいつも船底に頭をぶつけている。

ヌオーのデザインでラッピングされた路面電車が運行開始

事業者:とさでん交通株式会社

運行開始:2024年11月11日(月)

運行エリア:高知市・南国市・いの町

「高知だいすきポケモン」ヌオーがデザインされた路面電車「高知だいすきポケモン ヌオー電車」が2024年11月11日(月)から運行を開始します。

「高知だいすきポケモン」ヌオーとのコラボ商品が登場

高知県産品の魅力を多くの方に知っていただくため、ヌオーとコラボした高知県ならではの商品(特産品、工芸品、銘菓など)を展開していきます。

下記の商品を今後発売予定です。

4連ミレービスケット 高知県×ヌオーver.(有限会社野村煎豆加工店)

主な販売場所:高知県内の小売店、お土産品店 など

ほんのり甘くてほんのりしょっぱいコインサイズのミレービスケット。お土産としても人気の4連ミレービスケットに、「高知県×ヌオー」バージョンが登場。

高知県の観光名所を背景にひょっこり顔を覗かせたヌオーがかわいいパッケージは、大切な人へのお土産にも、旅の思い出がよみがえる自分用のお土産にもどちらにもぴったり!

仁淀川の水で作った ヌオーの土佐和紙ひとこと便せん(株式会社モリサ)

主な販売場所:オンラインショップ「LadyRisa」、高知龍馬空港、土佐せれくとしょっぷ てんこす など

奇跡の清流仁淀川の水を使って模様を描き出す伝統の技法を「落水」と言います。

この技で生み出された「土佐和紙」に描かれたヌオーは、まるで水の中にいるよう。

ヌオーが水の中でのんびりと過ごすようにゆっくり手書きで想いを伝えるのにぴったりなアイテム。

忙しい日常にそんな一時をもたらしてくれる、土佐和紙のひとこと便せんです。

世界に1枚だけのオリジナルデザインのマンホール『ポケふた』が高知県に登場

ヌオーがデザインされた、世界に1枚だけのオリジナルデザインのマンホール蓋『ポケふた』が、高知県内全34市町村に順次設置予定です。

今後、高知県では、

イルミネーションイベントを活用したヌオーの県内周遊スタンプラリーの実施ヌオーと会えるグリーティングイベント

なども予定されています。

