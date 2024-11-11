¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¥×¥í¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê¡ÖGERA(¥²¥é)¡×¤Ï¡¢11·î5Æü(²Ð)20:00¡Á¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼½êÂ°¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÆÃÈÖ¡ØWill D¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢GERA¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¸¼ÀÐ¤ÎÂåÉ½¡¦ÀÐ°æ¸¼¤µ¤ó¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ï¡¢µÜ¿¹¤«¤ï¤é¤µ¤ó¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(²»À¼¡¦ÊÔ½¸)¤Ï¡¢µÆÃÓÂóºÈ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ØWill D¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÊó¹ð¤ä¿´¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤òÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ä»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÈÀÅ¤«¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤â¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ëè½µ²ÐÍË20»þ¹¹¿·Í½Äê(ÊÑÆ°¤¢¤ê)¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡¢¡Ö#willd¡×¤À¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê
¤ª¾Ð¤¤¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê¡ÖGERA¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ä¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤äÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÈÖÁÈ¤Ï´ðËÜÅª¤ËË¡¿Í¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤ËÍê¤é¤º¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×µ¡Ç½¡×¤ä¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¸Ä¿Í¤¬¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¸¢Íø¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¡×¤ò¹ØÆþ¤·ÈÖÁÈ¤òÄ¾ÀÜ±þ±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î¤è¤ê¶¯¤¤å«¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼õÂ÷À©ºî¤â¿ï»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGERA¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ®¸ùÊó½··¿¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖA8.net(¥¨¡¼¥Ï¥Á¥Í¥Ã¥È)¡×¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó(iOS/Android)¥¢¥×¥êÀìÍÑ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖseedApp(¥·¡¼¥É¥¢¥Ã¥×)¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¡£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë¡×¹¹ð¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡ØWill D¡Ù¤òÄ°¼è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖGERA¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÖGERA¡×¥¢¥×¥ê¥Ú¡¼¥¸¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fan.gera.app
¸ø¼°HP¡§https://gera.fan
¸ø¼°X¡§https://x.com/radio_gera
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)