レブロン人気リップ「キス シュガー スクラブ」24年冬サンリオデザイン、“桜香る”マイメロディなど

レブロン(REVLON)の2024年冬コスメとして、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「レブロン キス シュガー スクラブ」が登場。2024年12月5日(木)より限定発売される。

「キス シュガースクラブ」がサンリオ限定パッケージに

レブロン不動の人気を誇る「レブロン キス シュガー スクラブ」が、サンリオの人気キャラクターを描いた限定パッケージにおめかし。「シナモロール」「ハンギョドン」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」の全5種類がラインナップする。





雪降る夜空にサンリオのキャラクターがふんわり浮かんだ愛らしいデザインで、使うたび気分がアップ。やさしいユニコーンカラーも魅力的だ。

ひと塗りするだけで、洗い流し不要のシュガースクラブが唇を角質ケアし、種類のフルーツオイル配合によるうるおいで保湿ケアも両立。色がほぼつかないため、リップベースとしてはもちろん、寝る前の“リップパック”にもおすすめしたい。

カラー&香りの展開

香りのラインナップは、シナモロールを描いた「シュガー ミント」をはじめ、爽やかな「ペパーミント」やほんのり甘い「スウィート サクラ」、みずみずしい「ピーチ」の4種が揃う。

321 シュガー ミント:シュガー ミントの香り

324 ペパーミント:甘さひかえめペパーミントの香り

325 スウィート サクラ:ほんのりサクラのやさしい香り

326 ピーチ:甘くて、みずみずしいピーチの香り

331 シュガー ミント(EC限定):シュガー ミントの香り



【詳細】

「レブロン キス シュガー スクラブ」 限定5種 各924円<限定品>

発売日:2024年12月5日(木)限定発売



【問い合わせ先】

レブロン株式会社

TEL:0120-803-117



© '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653942

