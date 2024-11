ZEROBASEONE、2025年1月29日に日本1stミニアルバム『PREZENT』リリース決定！

ボーイズグループZEROBASEONEが日本で新アルバムをリリースする。

【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞

来る2025年1月29日、ZEROBASEONEは日本1stミニアルバム『PREZENT』をリリースする。日本でミニアルバムをリリースするのは今回が初めてだ。今年3月にリリースした日本1stシングル『ゆらゆら-運命の花-』に続き、約10カ月ぶりの日本での新曲となる。

今作は『PREZENT』というタイトルの通り、ZEROSE(ZEROBASEONEのファンネーム)への特別なプレゼントになると期待されている。アルバムは全6曲で構成され、『NOW OR NEVER』『Only One Story』『Firework』『HANA』の4つの日本オリジナル曲と、韓国でリリースした『Feel the POP』『GOOD SO BAD』の日本語バージョン2曲が収録される。

このうち、『Only One Story』は日本の人気テレビアニメ『ポケットモンスター』の最新オープニング曲としても使われた。

(写真=WAKEONE)

ZEROBASEONEは日本で絶大な人気を誇っている。日本1stシングル『ゆらゆら-運命の花-』は、リリースから1週間でハーフミリオンセラーを達成し、日本レコード協会が累積出荷量50万枚以上の作品に付与する「ダブルプラチナ」認定を受けた。

また、最近、日本でのファンコンサートの様子を記録した「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」のBlu-ray&DVDは、今年海外アーティストとして初めてオリコンの3つの週間映像ランキング1位を記録した。

なお、ZEROBASEONEは11月29日〜12月1日に愛知・Aichi Sky ExpoホールA、12月4〜5日に神奈川・Kアリーナ横浜でコンサートツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR[TIMELESS WORLD]IN JAPAN」を開催予定だ。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。