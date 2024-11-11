¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×19ºÐ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¥°¥é¥É¥ë¤Îà¤Ð¤Ã¤µ¤êÊÑËÆá¥Ø¥¢¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¥·¥ç¡¼¥È»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀîÆ»¤µ¤é(19)¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿·¤·¤¤È±·¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÆ»¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ±¤ÎÌÓ²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Ä¹¤µ¤À¤Ã¤¿È±¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¿Í¤Ó¤¿Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÊÑ¤ï¤ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ó¤ÆåºÎï¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¶¯¡ª¡×¤Ê¤É¾Þ»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÆ»¤µ¤é¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é³èÆ°³«»Ï¤·ÍÌ¾»¨»ï¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£