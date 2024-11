高専生が挑戦！Craft Team STARSS「鉄製自作ジェットコースター」制作

Craft Team STARSSは、日本初鉄製ジェットコースターの製作費用を集めるためクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2024年11月30日(土)までクラウドファンディングを実施しています。

Craft Team STARSS「鉄製自作ジェットコースター」

■プロジェクト概要

プロジェクト名: [日本初!?]高専生が更に進化したジェットコースターを製作します!!!

期間 : 2024年11月1日(金)〜2024年11月30日(土)

URL : https://camp-fire.jp/projects/795732/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

Craft Team STARSSは、日本初鉄製ジェットコースターの製作費用を集めるためクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2024年11月30日(土)までクラウドファンディングを実施。

■特徴

*日本初のプロジェクト

木製ジェットコースターを製作するプロジェクトは日本各地で行われていますが、金属での自作ジェットコースターは高度な技術を要するため日本では前例がありません。

Craft Team STARSSは自作鉄製ジェットコースターの先駆けとなるべく挑戦しています。

(日本初:Craft Team STARSS調べ)

*2024年で5台目の製作

我々は2020年からジェットコースターを製作して今回で5台目です。

3台目からは実際に人を乗せて運行。

無事故で運行を終えることができました。

今までの製作で培った技術と経験をすべて捧げてこの困難なプロジェクトへ挑戦しています。

*高専生活最後のプロジェクト

Craft Team STARSSはものづくりが大好きな高専生が集い創設した団体です。

創立メンバーの大半が2024年で卒業してしまうためCraft Team STARSSでの活動は2024年で終了です。

プロジェクト開始当初の4年前から思い描いていた鉄製ジェットコースターを製作します。

設計の様子

溶接の様子

■リターン例(すべて税込)

1,000円からご支援いただけます。

5,000円 :ステッカー(直径50mm) 4枚

コースター(直径100mm) 3枚

アクリルキーホルダー(直径50mm) 1個

50,000円:ステッカー(直径50mm) 4枚

コースター(直径100mm) 3枚

アクリルキーホルダー(直径50mm) 1個

ボールペン(長さ130mm) 1本

エコバッグ(大きさ290mm×360mm 容量約14L) 1個

パーカー 1着

