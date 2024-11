800種類以上のくるみ割り人形やバレエアイテムが勢揃い！PAPEL『Nutcracker＆Ballerina Fair』

PAPELは、2024年11月13日(水)から11月26日(火)まで、松屋銀座3階にて期間限定の『Nutcracker & Ballerina Fair』を開催します。

PAPEL『Nutcracker & Ballerina Fair』

開催日時 :2024年11月13日(水)〜11月26日(火)

会場 :松屋銀座3階

(〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1)

世界各国から直輸入のくるみ割り人形やバレリーナのクリスマスオーナメントを中心に、ぬいぐるみ、オルゴールを含む雑貨など、800種類以上のバレエのアイテムが店内いっぱいに並びます!

また、期間中はバレリーナがデザインされたPAPELオリジナル紙袋に商品を入れてお渡しします。

(※無くなり次第終了)

心躍る可愛らしいバレリーナの世界を楽しめます。

<イチオシ商品:ゴールドやホワイトのちょっぴり大人の雰囲気のオーナメント>

2024年のクリスマスのテーマ『Charming & Classy Christmas』(可愛いなかにもちょっぴり大人の雰囲気を取り入れたクリスマス)にあわせて、くるみ割り人形やバレリーナのオーナメントもゴールドやホワイトのエレガントな商品を取り揃えました。

<バラエティに富んだくるみ割り人形とバレリーナのオーナメント>

クリスマスシーズンといえばバレエ『くるみ割り人形』。

PAPELでは、主人公クララや色とりどりのくるみ割り人形のデコレーションを中心に、物語にまつわるオーナメントを数多く取り揃えました。

思わずクスッと笑顔になるような魅力的な表情や、多くのカラーのなかに、とびきりお気に入りのひと品がきっと見つかるはず!

<バレリーナのオルゴールやスノードーム>

ずっと眺めていたくなるほど可愛いスノードームやオルゴールを例年よりもバリエーション豊富に集めました。

クリスマスデザインのものだけでなくオールシーズンお使いいただけるデザインもあります。

ギフトにもおすすめのアイテムです。

<バレリーナのぬいぐるみ>

スウェーデンやオーストラリアから直輸入の可愛らしいバレリーナのぬいぐるみが勢揃い。

愛くるしい表情と優しい手触りのPAPELで人気のアイテムです。

【商品と中心価格帯】

・オーナメント

中心価格帯:3,300円〜5,500円(税込)

※クリスマスツリーの販売はしておりません。

・オルゴールやスノードーム、くるみ割り人形などの置物

中心価格帯:11,000円〜38,500(税込)

・ぬいぐるみ

中心価格帯:5,940円〜11,000円(税込)

