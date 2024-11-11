『魔法騎士レイアース』ファン必見のTシャツや、マグカップなどの新作アイテムが登場！
『魔法騎士レイアース』の新作アイテムが株式会社コスパより登場。ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて取り扱いが開始した。
（参考：【画像】『魔法騎士レイアース』ファン必見のTシャツなどの新作アイテム）
Tシャツやアクリルスタンドのほか、スマホケースやハンドタオルなど、ファンにはたまらないクールなデザインのアイテムが揃っている。ともにたのしい日常を送ってみてはいかがだろうか。
◆商品紹介■Tシャツ価格 ：各3,300円（税込）種類 ：全3種サイズ：S（約）身丈65cm / 身幅49cm / 袖丈19cm、M（約）身丈69cm / 身幅52cm / 袖丈20cm、 L（約）身丈73cm / 身幅55cm / 袖丈22cm、XL（約）身丈77cm / 身幅58cm / 袖丈24cm素材 ：綿100％
■光・海・風の剣 ラージトート/NATURAL価格 ：1,980円（税込）種類 ：全1種サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm素材 ：綿100％
■強化ガラスiPhoneケース価格 ：各2,750円（税込）種類 ：全3種サイズ：iPhone 7・8・SE（第2世代）、iPhone X・XS 対応、iPhone XR・11対応、 iPhone 12・12Pro対応、iPhone 13・14共用 ※「iPhone XR」に装着するとカメラ部分に空きスペースが発生します。素材 ：パネル面：強化ガラス、バンパー部分：TPU仕様 ：ストラップホール付き
■アクリルアートスタンド価格 ：各2,420円（税込）種類 ：全3種サイズ：プレート：11.5cm×17.5cm スタンドパーツ：1.5cm×6cm素材 ：アクリル製仕様 ：台座パーツ付き
■フルカラーマグカップ価格 ：1,650円（税込）種類 ：全1種サイズ：高さ9.5×直径8cm素材 ：陶器製
■アクリルスタンド価格 ：各1,650円（税込）種類 ：全3種サイズ：本体：14cm×10cm以内、台座：5cm×5cm以内※商品によって異なります素材 ：アクリル製
■モコナ 刺繍ハンドタオル価格 ：990円（税込）種類 ：全1種サイズ：（約）25×25cm素材 ：綿100％
◆販売ページhttps://vvstore.jp/feature/detail/21691/?utm_source=press
文=リアルサウンドブック編集部