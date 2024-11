Amazon Musicは、ランキング「BEST OF 2024 Best Artists」を公開した。

「BEST OF 2024 Best Artists」は、Amazon.co.jpにおける日本国内のCD売上枚数とAmazon Musicでのストリーミング回数を合算し、集計したランキング。1位はMrs. Green Appleとなった。

また、「BEST OF 2024 J-POP」、「BEST OF 2024 K-POP」、「BEST OF2024 ANIME」、「BEST OF 2024 ViRtual Artists」、「BEST OF 2024 Viral Hits」、「BEST OF 2024 J-Rock」、「BEST OF 2024 J-Hip Hop」、「BEST OF 2024 Breakthrough Artists」の8部門のジャンル別ランキングも発表された。

ジャンル別ランキングの選定は、Amazon Musicのキュレーターによって行われた。「BEST OF 2024 J-POP」にはOfficial髭男dismが、「BEST OF 2024 K-POP」にはaespaがトップにランクインする結果となった。

Amazon.co.jpのアカウントを持つユーザーは、「BEST OF 2024 Best Artists」をはじめとする計9個のプレイリストを利用できる。なお、「BEST OF 2024 Best Artists」、「BEST OF 2024 J-POP」、「BEST OF 2024 K-POP」については、Amazon Music Unlimitedに加入していないユーザーも期間限定でオンデマンド再生が可能となっている。期間は、12月15日まで。