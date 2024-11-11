¼ó°ÌI¿À¸Í¤ÏüâÀ¥°¦¼Â¤Î·àÅª¥´¡¼¥ë¤ÇELºë¶Ì¤È¥É¥í¡¼¡¢2°ÌÅìµþNB¤ÏÀéÍÕL¡¦¾®ÎÓè½¡¹»Ò¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËÄÀ¤à¡Ú£Ó£Ï£Í£Ð£Ï WE¥ê¡¼¥°¡Û
10Æü¡¢2024-25 £Ó£Ï£Í£Ð£Ï WE¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Î3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼ó°Ì¤ÎINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ(¾¡¤ÁÅÀ19)¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç9°Ì¤Î¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì(¾¡¤ÁÅÀ6)¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë½øÈ×¤«¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤â¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â31Ê¬¤Ë±¦CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°æ¼ê¤Ò¤Ê¤¿¤¬²¡¤·¹þ¤ßI¿À¸Í¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
I¿À¸Í¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢50Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤é¿¢Â¼¾Í»Ò¤¬¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢º´µ×´ÖÌ¤µ©¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤ò·è¤á¤ÆELºë¶Ì¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë85Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÆÊÃ«Èþ±©¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·Ò¤°¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿ÌÚµöÏÂ¿´¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
ELºë¶Ì¤¬Âç¤¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëI¿À¸Í¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òGKÀõÌîºÚÅ¦¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òºÇ¸å¤Ï郄À¥°¦¼Â¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ßÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶(¾¡¤ÁÅÀ18)¤Ï5°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹(¾¡¤ÁÅÀ10)¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¼ó°ÌÉâ¾å¤â¸«¤¨¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â73Ê¬¡¢ÀéÍÕL¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢°ð»³ÈþÍ¥¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¾®ÎÓè½¡¹»Ò¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤êÀéÍÕL¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7°Ì¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹(¾¡¤ÁÅÀ7)¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶(¾¡¤ÁÅÀ2)¤Î»î¹ç¤âÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï32Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òºä°æÍ¥µª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆACÄ¹Ìî¤¬ÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËNÁêÌÏ¸¶¤ÏÊÒ»³Í³ºÚ¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß1-1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ëÎ¾¼Ô¡£71Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°ÂÇÜÇµ²Ö¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂçÆâÍü±û¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìACÄ¹Ìî¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢79Ê¬¤Ëºç¸¶¶×Çµ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æº¸Â°ìÁ®¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤êºÆ¤ÓNÁêÌÏ¸¶¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÂçÃÝËãÍ§¤¬ÅÝ¤µ¤ìºÆ¤ÓPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÂçÃÝ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤ÆNÁêÌÏ¸¶¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇµÕÅ¾¡£2-3¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
11/10(Æü)
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 1-0 Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶
¡ÚÀéÍÕL¡Û
¾®ÎÓè½¡¹»Ò(¸å28)
¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì 2-2 INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ
¡ÚELºë¶Ì¡Û
º´µ×´ÖÌ¤µ©(¸å5)
ÌÚµöÏÂ¿´(¸å40)
¡ÚI¿À¸Í¡Û
°æ¼ê¤Ò¤Ê¤¿(Á°31)
郄À¥°¦¼Â(¸å48)
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 2-3 ¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
¡ÚACÄ¹Ìî¡Û
ºä°æÍ¥µª(Á°32)
ÂçÆâÍü±û(¸å26)
¡ÚNÁêÌÏ¸¶¡Û
ÊÒ»³Í³ºÚ(Á°45+1)
ºç¸¶¶×Çµ(¸å34)
ÂçÃÝËãÍ§(¸å45)
11/9(ÅÚ)
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 1-3 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡Ú¥Þ¥¤ÀçÂæ¡Û
±óÆ£¤æ¤á(¸å42)
¡ÚCÂçºå¡Û
Ìð·Á³¤Í¥(Á°4¡¢Á°35¡¢¸å41)
»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 2-1 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê
¡Ú±ºÏÂ¡Û
±ö±ÛÍ®Êâ(¸å16)
ÅçÅÄ²ê°Í(¸å28)
¡ÚS¹ÅçR¡Û
¾åÌî¿¿¼Â(¸å34)
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS 0-1 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡Ú¿·³ãL¡Û
±àÅÄ¿ðµ®(Á°7)
¼ó°Ì¤ÎINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ(¾¡¤ÁÅÀ19)¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç9°Ì¤Î¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì(¾¡¤ÁÅÀ6)¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë½øÈ×¤«¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤â¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â31Ê¬¤Ë±¦CK¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°æ¼ê¤Ò¤Ê¤¿¤¬²¡¤·¹þ¤ßI¿À¸Í¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ELºë¶Ì¤¬Âç¤¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëI¿À¸Í¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òGKÀõÌîºÚÅ¦¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òºÇ¸å¤Ï郄À¥°¦¼Â¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ßÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶(¾¡¤ÁÅÀ18)¤Ï5°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹(¾¡¤ÁÅÀ10)¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¼ó°ÌÉâ¾å¤â¸«¤¨¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â73Ê¬¡¢ÀéÍÕL¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢°ð»³ÈþÍ¥¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¾®ÎÓè½¡¹»Ò¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤êÀéÍÕL¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7°Ì¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹(¾¡¤ÁÅÀ7)¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶(¾¡¤ÁÅÀ2)¤Î»î¹ç¤âÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï32Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òºä°æÍ¥µª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆACÄ¹Ìî¤¬ÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËNÁêÌÏ¸¶¤ÏÊÒ»³Í³ºÚ¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß1-1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ëÎ¾¼Ô¡£71Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°ÂÇÜÇµ²Ö¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂçÆâÍü±û¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìACÄ¹Ìî¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢79Ê¬¤Ëºç¸¶¶×Çµ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æº¸Â°ìÁ®¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤êºÆ¤ÓNÁêÌÏ¸¶¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÂçÃÝËãÍ§¤¬ÅÝ¤µ¤ìºÆ¤ÓPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÂçÃÝ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤ÆNÁêÌÏ¸¶¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇµÕÅ¾¡£2-3¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¢¡2024-25 £Ó£Ï£Í£Ð£Ï WE¥ê¡¼¥°Âè8Àá
11/10(Æü)
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 1-0 Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶
¡ÚÀéÍÕL¡Û
¾®ÎÓè½¡¹»Ò(¸å28)
¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì 2-2 INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ
¡ÚELºë¶Ì¡Û
º´µ×´ÖÌ¤µ©(¸å5)
ÌÚµöÏÂ¿´(¸å40)
¡ÚI¿À¸Í¡Û
°æ¼ê¤Ò¤Ê¤¿(Á°31)
郄À¥°¦¼Â(¸å48)
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 2-3 ¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
¡ÚACÄ¹Ìî¡Û
ºä°æÍ¥µª(Á°32)
ÂçÆâÍü±û(¸å26)
¡ÚNÁêÌÏ¸¶¡Û
ÊÒ»³Í³ºÚ(Á°45+1)
ºç¸¶¶×Çµ(¸å34)
ÂçÃÝËãÍ§(¸å45)
11/9(ÅÚ)
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 1-3 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡Ú¥Þ¥¤ÀçÂæ¡Û
±óÆ£¤æ¤á(¸å42)
¡ÚCÂçºå¡Û
Ìð·Á³¤Í¥(Á°4¡¢Á°35¡¢¸å41)
»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ 2-1 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê
¡Ú±ºÏÂ¡Û
±ö±ÛÍ®Êâ(¸å16)
ÅçÅÄ²ê°Í(¸å28)
¡ÚS¹ÅçR¡Û
¾åÌî¿¿¼Â(¸å34)
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS 0-1 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡Ú¿·³ãL¡Û
±àÅÄ¿ðµ®(Á°7)