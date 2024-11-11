キャンペーン：EOS R6 Mark IIなど対象に最大4万円キャッシュバック…キヤノンの“ぽかぽかフォトキャンペーン”
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「Canon 冬のキャッシュバック―ぽかぽかフォトキャンペーン―」を11月15日（金）に開始する。期間は2025年1月14日（火）まで。
ミラーレスカメラ、交換レンズ、コンパクトフォトプリンターの対象製品を購入して応募すると、最大4万円をキャッシュバックが受けられる。
応募はCanon IDの登録（無料）および、マイページからの製品登録が必要。その後キャンペーンサイトのフォームから応募して、製品箱のバーコードを郵送すれば応募完了となる。応募締め切りは2025年1月28日（火）消印有効。
対象購入期間
2024年11月15日（金）～2025年1月14日（火）
応募締切
2025年1月28日（火）※当日消印有効
対象製品とキャッシュバック金額
4万円EOS R6 Mark II ボディー EOS R6 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II RF24-105 IS STM レンズキット RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
3万円EOS R8・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキット
2万5,000円RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM
2万円RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
1万円EOS R10 RF-S18-150 IS STMレンズキット EOS R50 ダブルズームキット（※1） EOS R100 ダブルズームキット RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM（※2） RF24-240mm F4-6.3 IS USM（※2） RF100-400mm F5.6-8 IS USM
※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象
※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外
8,000円EOS R10・ボディー EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
5,000円EOS R50 ボディー（※1） EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット（※1） EOS R100 ボディー EOS R100 RF-S18-45 IS STM レンズキット RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM（※2）
※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象
※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外
2,000円SELPHY CP1500（※）
※ ホワイト・ピンクどちらのカラーも対象