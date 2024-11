キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「Canon 冬のキャッシュバック―ぽかぽかフォトキャンペーン―」を11月15日(金)に開始する。期間は2025年1月14日(火)まで。

ミラーレスカメラ、交換レンズ、コンパクトフォトプリンターの対象製品を購入して応募すると、最大4万円をキャッシュバックが受けられる。

応募はCanon IDの登録(無料)および、マイページからの製品登録が必要。その後キャンペーンサイトのフォームから応募して、製品箱のバーコードを郵送すれば応募完了となる。応募締め切りは2025年1月28日(火)消印有効。

対象購入期間

2024年11月15日(金)~2025年1月14日(火)



応募締切

2025年1月28日(火)※当日消印有効



対象製品とキャッシュバック金額

4万円

3万円

2万5,000円

2万円

1万円

EOS R6 Mark II ボディー EOS R6 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II RF24-105 IS STM レンズキット RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMEOS R8・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキットRF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USMRF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USMEOS R10 RF-S18-150 IS STMレンズキット EOS R50 ダブルズームキット(※1) EOS R100 ダブルズームキット RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM(※2) RF24-240mm F4-6.3 IS USM(※2) RF100-400mm F5.6-8 IS USM

※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象

※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外

8,000円

5,000円

EOS R10・ボディー EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキットEOS R50 ボディー(※1) EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット(※1) EOS R100 ボディー EOS R100 RF-S18-45 IS STM レンズキット RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM(※2)

※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象

※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外

2,000円

SELPHY CP1500(※)

※ ホワイト・ピンクどちらのカラーも対象