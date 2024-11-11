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M2 Skating¡Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
M3 The Christmas Song¡Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
M4 Let It Snow¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
M5 ¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
M6 My Favorite Things¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡¢¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ënew
M7 ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¸¥ã¥º¥á¥É¥ì¡¼¡Ê¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ënew
M8 ¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥á¥É¥ì¡¼¡Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ënew
M9 Just Like Me¡Ê¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
M10 Çò¤¤Îø¿ÍÃ£¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ënew
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M11 ÍÎ³Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥É¥ì¡¼¡ÁLast Christmas¡¿Have Yourself A Merry Little Christmas¡¿This Christmas¡¿I Saw Mommy Kissing Santa Claus¡Á¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ënew
M12 Ì´¤Î¼ï¡ÁI¡Çll be by your side¡Ê¡ØMagical Christmas Night¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ë¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ü¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¡Ë
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