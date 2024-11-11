Âç¸¶Í¥Çµ¡¢¥·¥ã¥ïーÃæ¤ÎÇ¨¤ìÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥¢¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¥»¥¯¥·ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢£¡Ö¥Ù¥í½Ð¤·¤¬¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀå¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤ëÂç¸¶Í¥Çµ
Âç¸¶Í¥Çµ¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿åÃå¤Ç¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤ª¤Ï¤é¥È¥È¥Î¥¤¶æ³ÚÉô¡Ù¥µ¥¦¥ÊÏ¢ºÜ10²óÌÜ¡£º£²ó¤âÀ°¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«´Ö¤¯¤Ã¤¤ê°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¿åÃå»Ñ¤Ç¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÀå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ÎÂç¸¶¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ø¥ª¥ª¥Ï¥é¥È¥È¥Î¥¤¶æ³ÚÉô¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥µ¥¦¥Ê¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÂç¸¶¤¬¡¢º£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥µ¥¦¥Ê¤òË¬¤ì¤Æ¥ê¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óvol.74¡Ù¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤â¤¦1Ëç¡¢¥Á¥§¥¢¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¾¯¤·¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡ÖÍ¥Çµ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍ¥Çµ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥È¥Î¥¤¶æ³ÚÉô¤Ç¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ù¥í½Ð¤·¤¬¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£