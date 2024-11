築地銀だこに、冬の期間限定たこ焼「焦がし醤油 もちチーズ明太」が登場!

リクエストNO.1の人気メニューが2024年の冬も楽しめます☆

築地銀だこ「焦がし醤油 もちチーズ明太」

価格:1舟8個入り 734円(税込)

発売日:2024年11月18日(月)

販売店舗:全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)

築地銀だこが展開するプレミアム明太シリーズから、期間限定の「焦がし醤油 もちチーズ明太」が登場!

冬の期間限定メニューとして、リクエストNO.1の人気メニュー「焦がし醤油 もちチーズ明太」 が2024年も楽しめます☆

2023年に特製の「焦がし醤油だれ」をリニューアルし、醤油の香ばしさをより感じられるように仕上げられています。

また、焦がし醤油と相性抜群の固まらない “もちソース” が、トッピングの「モッツァレラチーズ」「明太マヨ」「乾燥させた博多明太子」 と絡み合い、濃厚な味わいがお口いっぱいに広がります。

冬の寒い時季に食べたくなる、この時期ならではの特別なたこ焼きです☆

“お餅” と “醤油” の香ばしさが楽しめる、冬ならではの期間限定たこ焼き!

「焦がし醤油 もちチーズ明太」は、2024年11月18日(月)より全国の「築地銀だこ」にて期間限定で登場です。

