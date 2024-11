MAN WITH A MISSION×milet、韓国で開催の「WONDERLIVET 2024」に登場！コラボ曲「絆ノ奇跡」を海外初パフォーマンス

11月9日(金)から11日(日)にかけて、韓国・KINTEX HALLで開催されたイベント「WONDERLIVET 2024」の開催2日目に、MAN WITH A MISSIONが登場。同日に出演していたmiletがサプライズ登場し、「絆ノ奇跡」を披露した。海外で2組揃っての「絆ノ奇跡」のパフォーマンス披露は初となる。MAN WITH A MISSIONの出番に向けてフロアは徐々に人で埋めつくされ、韓国のオーディエンスにとって11年ぶりのライブに対する期待度の高さが会場に充満している中、ジングルが流れ割れんばかりの大きな歓声がKINTEX HALLに轟いた。

高揚感が高まる中、「INTO THE DEEP」で一気に会場を荘厳な雰囲気に変えたMAN WITH A MISSIONは、独自の世界にオーディエンスを没入させる。そこから一気に畳み掛け、会場のボルテージは曲を重ねるごとに高まり続ける。「カカッテコイヤ!」と更に煽るJean-Ken Johnnyに割れんばかりのコール・アンド・レスポンスで応える観客。会場の熱気がマックスに達する中、Jean-Ken Johnnyは「近イノニ中々来レナクテ久シブリニナリマシタガ、マタ皆サンニ会エテ心ヨリ嬉シク思ッテオリマス!」と感謝の気持ちを伝え、さらに「最大限ノ感謝ヲ込メマシテ、本日特別ナサプライズヲ用意シマシタ!」とこの後に自身のステージを控えているmiletを呼び込み、日本国外では初となる「絆ノ奇跡」を披露した。同曲は2023年に両組がコラボレーションし発表された楽曲で、先日ミュージックビデオが1億回再生を突破。現地・韓国でも人気の高い一曲として多くのリスナーに愛されており、嬉しいサプライズとなった。なお、来年2月からはMAN WITH A MISSION15周年を記念したアリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」の開催が決定している。