藤井 風が11月11日、自身のInstagramを更新。2日間のタイ公演を終えた藤井が、紫のレインコートスタイルの写真と共にファンにメッセージを送った。

参考:藤井 風、“ヒンドゥー教の聖地”バトゥ洞窟で記念写真 リラックスモードの笑顔に「優しいお顔してる」

現在、10月26日のシンガポール公演を皮切りに全10都市を巡るアジアツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』を開催中の藤井。

11月9日、10日にタイ・バンコク公演を終えると、ライブで着用した紫のレインコートのような衣装に身を包んだ自身の姿をInstagramに投稿。バックステージ廊下のゴミ箱の間に挟まったり、ゴミ箱に座ったりしてポーズを決めながら、「Thank you for making me so cute.(可愛がってくれてありがとう)」とメッセージを送った。

今回の投稿に、ファンからは「タイのファンはあなたを愛しています」「爆イケ紫風さんかっこよ! 美しすぎる」「世界一紫の雨ガッパが似合うヒト タイ公演お疲れ様でした」などの声が寄せられた。

(文=本 手)