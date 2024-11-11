ロドリゴ＆ミリトンが負傷のブラジル代表、アーセナルFWマルティネッリとフラメンゴDFオルティスを追加招集【2026年W杯南米予選】
ブラジルサッカー連盟(CBF)は10日、11月に行われる2026年の北中米ワールドカップ(W杯)南米予選に臨むブラジル代表メンバーの変更を発表した。
9日に行われたラ・リーガ第９節のオサスナ戦で負傷したレアル・マドリーのFWロドリゴ・ゴエス、DFエデル・ミリトンが不参加に。代わってアーセナルのFWガブリエウ・マルティネッリとフラメンゴのDFレオ・オルティスが追加招集された。
ブラジルは14日にベネズエラ代表とアウェイで、19日にウルグアイ代表とホームで対戦。10月は連勝し、W杯ストレートイン圏内の4位につけるなか、さらなる勝ち点の積み上げを狙う。
今回のブラジル代表メンバーは以下の通り。
GK
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
ウェヴェルトン(パウメイラス)
DF
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヴァンデウソン(モナコ/フランス)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)
レオ・オルティス(フラメンゴ)☆追加招集
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ムリージョ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
アンドレ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
アンドレアス・ペレイラ(フルアム/イングランド)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジェルソン(フラメンゴ)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)
FW
エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)
ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)☆追加招集
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)
9日に行われたラ・リーガ第９節のオサスナ戦で負傷したレアル・マドリーのFWロドリゴ・ゴエス、DFエデル・ミリトンが不参加に。代わってアーセナルのFWガブリエウ・マルティネッリとフラメンゴのDFレオ・オルティスが追加招集された。
今回のブラジル代表メンバーは以下の通り。
◆ブラジル代表メンバー23名
GK
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
ウェヴェルトン(パウメイラス)
DF
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヴァンデウソン(モナコ/フランス)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)
レオ・オルティス(フラメンゴ)☆追加招集
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ムリージョ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
アンドレ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
アンドレアス・ペレイラ(フルアム/イングランド)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジェルソン(フラメンゴ)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)
FW
エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)
ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)☆追加招集
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)