ロドリゴ＆ミリトンが負傷のブラジル代表、アーセナルFWマルティネッリとフラメンゴDFオルティスを追加招集【2026年W杯南米予選】

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ブラジルサッカー連盟(CBF)は10日、11月に行われる2026年の北中米ワールドカップ(W杯)南米予選に臨むブラジル代表メンバーの変更を発表した。

9日に行われたラ・リーガ第９節のオサスナ戦で負傷したレアル・マドリーのFWロドリゴ・ゴエス、DFエデル・ミリトンが不参加に。代わってアーセナルのFWガブリエウ・マルティネッリとフラメンゴのDFレオ・オルティスが追加招集された。

ブラジルは14日にベネズエラ代表とアウェイで、19日にウルグアイ代表とホームで対戦。10月は連勝し、W杯ストレートイン圏内の4位につけるなか、さらなる勝ち点の積み上げを狙う。

今回のブラジル代表メンバーは以下の通り。

◆ブラジル代表メンバー23名



GK

ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)

エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)

ウェヴェルトン(パウメイラス)

DF

ダニーロ(ユベントス/イタリア)

ヴァンデウソン(モナコ/フランス)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)

レオ・オルティス(フラメンゴ)☆追加招集

ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)

マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ムリージョ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

MF

アンドレ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

アンドレアス・ペレイラ(フルアム/イングランド)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)

ジェルソン(フラメンゴ)

ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)

ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)

FW

エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)

ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)☆追加招集

ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)

イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)

サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)