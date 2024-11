TWICE、ニューアルバム「STRATEGY」ロゴモーションを公開

キュートな雰囲気を漂わせるTWICEのニューアルバムへ関心が集まっている。TWICEはカムバックに先立ち、本日(11日)0時、公式SNSチャンネルにニューアルバム「STRATEGY」のロゴモーション映像を掲載した。ロゴモーションは、赤いハートでいっぱいのクレーンゲームからニューアルバムかつタイトル曲名の「Strategy」という文字が浮かび上がり、新しいコンセプトに対する好奇心を刺激した。映像の終盤には、ハツラツとしたメロディーと共に、短くも強烈なビートが加えられている。

TWICEは、タイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」を通じ、人気ラッパーのMegan Thee Stallion(ミーガン・ジー・スタリオン)と2度目のコラボを披露する。先立ってTWICEは10月25日に発売されたMegan Thee Stallionの「Mamushi」のリミックスバージョンのフィーチャリングに参加した。この勢いに乗って、TWICEは新曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」でワールドワイドな音楽シナジー(相乗効果)を発揮する予定だ。Megan Thee Stallionは、アメリカの3大大衆音楽授賞式として挙げられる「グラミー賞」「アメリカン・ミュージック・アワード」「ビルボード・ミュージック・アワード」で、「ベスト・ラップ・パフォーマンス」「フェイバリット・ラップ/ヒップホップ女性アーティスト」「トップ・ラップ女性アーティスト」など様々な部門を席巻し、現在最もホットなラッパーの一人として注目されている。米ビルボードのメインチャートである「HOT100」1位を獲得した「HISS」「Savage Remix(feat. Beyonce)」をはじめ、最近では「Mamushi」の様々なチャレンジで話題を集めた。嬉しいカムバックのニュースに続き、TWICEは2025年4月にイギリスのバンドColdplayが約8年ぶりに開催する韓国公演「Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」のスペシャルゲストとして出演することを発表して話題を集めた。TWICEは12月6日午後2時(米国東部時間基準0時)に新しいミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」を正式発売する。