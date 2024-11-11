【ONE PIECE magazine】
12月4日 発売予定
価格：1,650円

　「ワンピース・マガジン」公式Xにて、12月4日発売予定のムック本「ONE PIECE magazine 特集 ゆるいONE PIECE～Laugh＆Moff～」にトリビュートマンガを寄稿する作家陣が公開された。

　参加する漫画家は、「ポプテピピック」の大川ぶくぶ氏や「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏、「1日外出録ハンチョウ」の制作チームなど。ギャグやコメディを得意とする作家陣がラインナップされている。

作家一覧（敬称略）

・阿賀沢紅茶
・大川ぶくぶ
・川尻こだま
・曽山一寿
・つづ井
・中村光
・浜岡賢次
・平尾アウリ
・ハンチョウ制作チーム（福本伸行、萩原天晴、上原求、新井和也）
・盆ノ木至
・山本さほ
・山本崇一朗
・吉崎観音
・和田ラヂヲ