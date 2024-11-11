「ポプテピ」大川ぶくぶ氏や「高木さん」山本崇一朗氏が寄稿！ 「ワンピース・マガジン」トリビュート企画に参加する作家陣が公開
【ONE PIECE magazine】
12月4日 発売予定
価格：1,650円
・阿賀沢紅茶
12月4日 発売予定
価格：1,650円
「ワンピース・マガジン」公式Xにて、12月4日発売予定のムック本「ONE PIECE magazine 特集 ゆるいONE PIECE～Laugh＆Moff～」にトリビュートマンガを寄稿する作家陣が公開された。
参加する漫画家は、「ポプテピピック」の大川ぶくぶ氏や「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏、「1日外出録ハンチョウ」の制作チームなど。ギャグやコメディを得意とする作家陣がラインナップされている。
作家一覧（敬称略）
・阿賀沢紅茶
・大川ぶくぶ
・川尻こだま
・曽山一寿
・つづ井
・中村光
・浜岡賢次
・平尾アウリ
・ハンチョウ制作チーム（福本伸行、萩原天晴、上原求、新井和也）
・盆ノ木至
・山本さほ
・山本崇一朗
・吉崎観音
・和田ラヂヲ
【📗目玉企画を紹介①】- ワンピース・マガジン【公式】 (@onepiece_mag) November 10, 2024
〝新解釈!?〟トリビュート漫画
豪華作家陣の寄稿漫画を収録🔥#阿賀沢紅茶#大川ぶくぶ#川尻こだま#曽山一寿#つづ井#中村光#浜岡賢次#平尾アウリ#福本伸行 #萩原天晴 #上原求 #新井和也#盆ノ木至#山本さほ#山本崇一朗#吉崎観音#和田ラヂヲ#ワンピースマガジン pic.twitter.com/uoR8GPcZ5q