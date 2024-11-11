【ONE PIECE magazine】12月4日 発売予定価格：1,650円

「ワンピース・マガジン」公式Xにて、12月4日発売予定のムック本「ONE PIECE magazine 特集 ゆるいONE PIECE～Laugh＆Moff～」にトリビュートマンガを寄稿する作家陣が公開された。

参加する漫画家は、「ポプテピピック」の大川ぶくぶ氏や「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏、「1日外出録ハンチョウ」の制作チームなど。ギャグやコメディを得意とする作家陣がラインナップされている。

作家一覧（敬称略）

・阿賀沢紅茶

・大川ぶくぶ

・川尻こだま

・曽山一寿

・つづ井

・中村光

・浜岡賢次

・平尾アウリ

・ハンチョウ制作チーム（福本伸行、萩原天晴、上原求、新井和也）

・盆ノ木至

・山本さほ

・山本崇一朗

・吉崎観音

・和田ラヂヲ