¡Ø¤¤¤Î¤Á¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡¢¡Ø°¦¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡¢µÜÂô¤ê¤¨½Ð±éÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡ÙÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«Ëë
ÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡¡
º´Æ£ÆóÏ¯¤Î12Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·ºîµº¶Ê¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù¤¬11·î9Æü(ÅÚ)¤è¤êÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤Ê¤É¡£
¡¡
ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Á¤«¤é¤ï¤¶¡×¤Î¼çºË¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Á´¸ø±é¤Çºî¡¦½Ð±é¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£ÆóÏ¯¡£
ËÜºî¤Ï2012Ç¯¾å±é¤Î¡Ø¥Ï¥é¥Ê¥¤Áñ¤Î¿Í¡¹¡Ù°ÊÍè¡¢12Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¿·ºîµº¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤¹¤º¡¿¥Ù¥ë¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÃæÂ¼²ÂÊæ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡×¡Ê2018¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»³ÅÄÎ¤¸«¤È¡¢Èà½÷¤Î¸Û¤¤¼ç¤Ç¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿ÁêÇÏ²Ö¤È¤½¤ÎÉ×¡¦ÏÂÀ¶¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤Î²º¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤¬½ù¡¹¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¡Ö»ý¤Ä¼Ô¡×¤È¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëËä¤á¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹Â¡×¤òÉÁ¤¯¡£
²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»³ÅÄÎ¤¸«Ìò¤Ë¤Ï¡¢£µÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤äÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÂç¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢±é·à¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄµÜÂô¤ê¤¨¡£
Î¤¸«¤Î¸Û¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ëÁêÇÏ²Ö¤ÎÉ×¡¢ÏÂÀ¶Ìò¤Ï¡¢µÓËÜ¤âÌ³¤á¤ë¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤¬±é¤¸¤ë¡£
2¿Í¤Ï2018Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ë¥¤¥¹¤ÈÉÔ»×µÄ¤Î»þ·×¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
ÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡¡
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç±ìÁð¤ò¿á¤«¤¹»ê¤Ã¤ÆÊ¿ËÞ¤Ê½÷À¡¢»³ÅÄÎ¤¸«¡Ê56¡Ë¡£
Èà½÷¤Ï²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñー¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¸Û¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ëÁêÇÏ²Ö¡Ê24¡Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö¤ÏÆ°Êª¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉ×¡¦ÏÂÀ¶¡Ê45¡Ë¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¥µ¥®¡Ö¥¹¥±¥¥è¡×¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Í×²ð½õ¤ÎºÊ¤ÈºÐ¤Îº¹É×¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤³¤«´ñÌ¯¤Ê¤¬¤é¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²Ö¤ÎÊì¡¦ÎÜ°Í¡Ê44¡Ë¤È¤½¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Î¸ç¡Ê42¡Ë¡¢Â©»Ò¤Î·½Í´¡Ê10¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
¾åÊÕ¤Ï¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼Â¤Î¿Æ¤«¤é¤â¡¢À¤´Ö¤«¤é¤â¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯Î¤¸«¡£
Í¥¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²Ö¤â½ù¡¹¤ËÎ¤¸«¤äÏÂÀ¶¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿3¿Í¤Î´Ø·¸¤¬½ù¡¹¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶ÃØ³¤ÎÈëÌ©¡Ä¡£
Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö»ý¤Ä¼Ô¡×¤È¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëËä¤á¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹Â¡×¡£
¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢3¿Í¤¬Áª¤ó¤À¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡
ÄéÂÙÇ·¡Ê±é½Ð¡Ë
µÜÂô¤ê¤¨¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤Î±éµ»¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÇ»Ì©¤ÇÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¾å¹Ã¤Ë¤«¤È²Â»³ÌÀ¤Ï¡¢¾ã³·¤Î¤¢¤ë½÷À¤ò¤È¤³¤È¤ó¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜ´Ö¹ä¤Èº£Æ£ÍÎ»Ò¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤¸¤È»ÒÌòÃ£¤âÉ¬»à¤Ç¶ô¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¥¦¥µ¥®¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ð¸î»Î¤ÎÊý¡¹¡¢»ÒÌò¤¿¤Á¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¬¤êÅù¡¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁíÎÏÀï¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯µ©¤Ë¤ß¤ëÁíÎÏÀï¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÂô¤ê¤¨
¡Ø¤¤¤Î¤Á¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡¢
¡Ø°¦¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡¢
·Î¸ÅÃæ¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÎØ³Ô¤òÂÓ¤Ó¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ò½ÐÍè¤ë¤À¤±ÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
À¿¼Â¤Ë¡¢¿´¤ÎÌ©ÅÙ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£ÆóÏ¯
¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー¤È¶¦À¸¤¹¤ë¾å¹Ã¤Ë¤«¡£Ç¾ÀËãáã¤Î¸å°ä¾É¤òÊú¤¨¤ë²Â»³ÌÀ¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î½÷Í¥¤È¶¦¤ËÊâ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºÂÁÈÁ´°÷¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
Æó¿Í¤Î½÷Í¥¤¬À®¤·¿ë¤²¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î½÷Í¥¤¬³«¤±¤ó¤È¤¹¤ëÌ¤Æ§¤ÎÈâ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡¢ÌÜ±Ç¤¤¸÷¤¬¼Í¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤¦¡£
²Â»³ÌÀ
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤âÅô¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¹Ã¤Ë¤«
ËÜÆü¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¡Ö¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÂÁÈ¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÎÏ¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÁêÇÏ²Ö¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤È´¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¡Ö¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡×¡¢¤É¤¦¤¾¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
ÉñÂæ¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡¡¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://www.ktv.jp/event/sonoinochi/
¡¡
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
·àÃÄ¤Á¤«¤é¤ï¤¶ Âè13²ó¸ø±é¡Ø¤½¤Î¤¤¤Î¤Á¡Ù
¡ÚµÓËÜ¡Ûº´Æ£ÆóÏ¯
¡Ú±é½Ð¡ÛÄéÂÙÇ·
¡Ú½Ð±é¡ÛµÜÂô¤ê¤¨¡¡º´Æ£ÆóÏ¯
²Â»³ÌÀ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡¡¾å¹Ã¤Ë¤«¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
ÎëÌÚ³Ú¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡¡¹©Æ£Î¿»Î¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
º£Æ£ÍÎ»Ò¡¡ËÜ´Ö¹ä
2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë/Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー
2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Ê¼¸Ë¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーºåµÞÃæ¥Ûー¥ë
2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ûー¥ëµÜ¾ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/event/sonoinochi/